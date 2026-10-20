Festa del Cinema, red carpet solidale per Best Movie Worlds

AGI - Riflettori accesi ed entusiasmo all'Auditorium Parco della Musica per la sfilata sul red carpet di Best Movie Worlds, l'evento promosso nella sezione Risonanze della Festa del Cinema di Roma da Best Movie (Duesse Media Network), con la direzione artistica di Giorgio Viaro. Prima del gala, il tappeto rosso ha visto protagonisti attori e artisti che hanno raccontato all'AGI il senso della propria presenza e dell'impegno benefico.
Tra i volti più acclamati, l'attore Matteo Paolillo ha evidenziato l'equilibrio tra discrezione e sensibilizzazione: "Ho sempre pensato che la beneficenza sia qualcosa da fare anche un po' di nascosto: la mano destra, mentre fa del bene, non deve sapere cosa fa la sinistra. Mi piace agire così, senza sbandierarlo, ma è importante essere qui perché ci permette di sensibilizzare un pubblico più ampio".
Le altre voci dal red carpet
Sul red carpet anche l'interprete Andrea Bosca, che si è soffermato sulla necessità di uno sguardo globale: "È fondamentale guardare oltre il nostro piccolo mondo e osservare una realtà in cui molte persone non hanno una casa, mezzi di sostentamento o la possibilità di studiare. Io penso in primis ai bambini: sono l'inizio di tutto e rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo dare una mano, ridistribuire le opportunità e offrire un sostegno concreto".
Non è mancato il messaggio sociale di Arisa, che dal tappeto rosso ha ribadito la propria battaglia contro il bullismo: "Bisogna essere forti, resistere, denunciare e parlare. Bisogna cercare di venirne fuori attraverso il dialogo, facendo ciascuno la propria parte per fermarsi un attimo prima di sbagliare".