Toto, 50 anni di successi: concerti in Italia nel 2027

AGI - Cinquant'anni di storia e canzoni che continuano a incontrare nuove generazioni. Nel 2027 i Toto celebrano mezzo secolo dalla nascita della band e tornano in Italia per tre appuntamenti estivi: il 19 luglio al Summer Festival di Lucca, il 20 luglio al Castello Carrarese di Este e 21 luglio al Parco della Musica di Milano.
Tre concerti prodotti da D'Alessandro e Galli, per ritrovare dal vivo una delle formazioni piu' amate della musica internazionale. Con oltre 50 milioni di album venduti e più di nove miliardi di stream complessivi, la loro musica continua a raggiungere un pubblico sempre più ampio.
Su Spotify, 'Africa' ha superato i due miliardi di ascolti e 'Hold The Line' il miliardo: numeri che raccontano la vitalità di un catalogo riscoperto ogni giorno.
Nel corso del 2025 e del 2026 i Toto si sono esibiti davanti a oltre 850mila spettatori in tutto il mondo. A guidare la band sul palco sono Steve Lukather, chitarra e voce, e Joseph Williams, voce, affiancati da Warren Ham ai fiati, percussioni e voce, John Pierce al basso, Keith Carlock alla batteria, Dennis Atlas e Rai Thistlethwayte alle tastiere e voce.