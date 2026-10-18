gasmann-presenta-film-figli-perduti

AGI - "Figli Perduti", opera prima del giovane regista milanese Lorenzo Maria Chierici, è uno dei film più attesi in concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città. L'opera racconta la vera storia di Daniel Zaccaro, cresciuto a Quarto Oggiaro, che dopo un percorso nel circuito penale minorile incontra Don Claudio Burgio e la comunità Kayròs, scegliendo la strada della redenzione. Alessandro Gassmann, che interpreta proprio Don Claudio Burgio, ha parlato del film e del suo significato in un'intervista all'AGI.
"È sempre un piacere essere ad Alice nella città, è la sezione che mi attrae di più, viene data la possibilità a giovani autori e registi di esprimere le proprie capacità - spiega subito Gassman sottolineando la passione per i ragazzi - In questo caso con "Figli Perduti" abbiamo a che fare con una storia vera che parla del disagio dei giovani e credo che in questi giorni, in queste settimane, nelle quali si parla così tanto dei problemi dei ragazzi, sia un film che arriva nel momento giusto, e con intelligenza", ha dichiarato Gassmann. "Spero che il film possa avere l'attenzione che merita perché è un piccolo film importante".
Interrogato sul rapporto tra adulti e giovani, e sul ruolo che figure come quella da lui interpretata possono avere nel riorientare ragazzi in difficoltà, Gassmann non ha esitato ad ammettere le mancanze della sua generazione: "La realtà di Kayròs a Milano è una realtà straordinaria, ha tirato fuori dalla strada decine, centinaia di ragazzi. Don Claudio è un uomo illuminato, un grande uomo, coraggioso e vincente, perché il suo lavoro ha successo, nel senso che riesce a dare a questi ragazzi una speranza di futuro. Le vecchie generazioni, tra le quali chiaramente inserisco la mia, dovevano e potevano fare di più".
"Non si può generalizzare sui ragazzi - ha aggiunto allargando lo sguardo oltre la pellicola sulla nuova generazione di ragazzi a cui è rivolto - sono completamente diversi tra di loro, ci sono ragazzi impegnati, ci sono ragazzi disagiati, ci sono ragazzi violenti, ognuno necessita attenzione. Io penso che l'attenzione nei confronti dei giovani sia quella che è mancata nel nostro Paese".
Prodotto da Ohana Production, PFA Films e Are Films, il film è interpretato tra gli altri da Matteo Oscar Giuggioli e Andrea Dodero. Gassmann ha speso parole di ammirazione per il giovane cast e per il regista Chierici, che sul set tutti chiamano Giollo: "Mi fa tanto piacere quando vengo chiamato a partecipare a operazioni di gente giovane. Questo è un film scritto, diretto, interpretato, anche fotografato da ventenni, quindi per me è stata veramente un'emozione grandissima, ventenni di talento", ha spiegato Gassmann. "Giollo sembrava non aver fatto altro in vita sua, non sembrava assolutamente avere a che fare con un regista di 28 anni al suo primo film. Questa generazione di attori, di registi, di sceneggiatori arriva al cinema molto più preparata di quanto non lo fossimo noi alla loro età. Penso a Giuggioli e Dodero, che sono attori fantastici. Come sempre, invecchiando imparo più da loro che dai miei coetanei".
L'anno scorso Gassmann era presente ad Alice nella Città con la serie tv "Un Professore", in cui ormai da anni interpreta il professor Dante Balestra. Sollecitato sul tema delle recenti manifestazioni studentesche con immagini di violenza in varie città, l'attore ha collegato il dibattito sulle piazze al messaggio centrale del film: "Dante sicuramente sarebbe in piazza con gli studenti, chiaramente non condividerebbe le violenze che sempre all'interno delle manifestazioni purtroppo si presentano a causa dei sempre soliti facinorosi violenti, che ritroviamo in quelle piazze, ma che ritroviamo anche allo stadio, nelle risse e nei bar di notte - ha concluso - Quella è un'altra parte del disagio giovanile che andrebbe affrontata secondo me più che con la violenza, con un processo molto più complicato che è quello dell'ascolto e della rieducazione. So che questo è molto difficile, però possibile, come dimostra Kayròs". Il film proprio durante il passaggio ad Alice nella Città ha trovato la distribuzione con Medusa e arriverà prossimamente in sala.