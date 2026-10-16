L'evento che celebra il ruolo delle donne nel cinema italiano

AGI - Il contributo delle donne alla storia del cinema italiano, dalle professioniste dietro la macchina da presa alle figure rimaste ai margini della storiografia cinematografica, sarà al centro di “PROTAGONISTE. Donne, cinema e lavoro”, l'evento in programma venerdì 23 ottobre 2026, alle 17:30, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma.
L'iniziativa, organizzata dalla Oxford Brookes University in collaborazione con Freak Factory, segna la conclusione del progetto di ricerca “Women in Italian Film Production: Industrial Histories and Gendered Labour”, realizzato dalla Oxford Brookes University e dalla University of Warwick, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.
Il ruolo delle donne nella storia del cinema italiano
Il progetto ha indagato la storia del lavoro femminile nell'industria cinematografica italiana, con l'obiettivo di riportare alla luce esperienze, professionalità e contributi che hanno partecipato alla costruzione del cinema nazionale, senza trovare sempre adeguato riconoscimento nelle ricostruzioni storiche. L'evento romano sarà l'occasione per presentare i risultati della ricerca, ripercorrere le attività svolte e proseguire il confronto sul ruolo delle donne nel settore cinematografico e audiovisivo, insieme ad alcune delle protagoniste che hanno contribuito al progetto.
Il programma dell'evento del 23 ottobre a Roma
La serata si aprirà alle 17:30 con la presentazione del progetto e una conversazione alla quale parteciperanno Daniela Treveri Gennari, Silvia Dibeltulo, Clara Giannini, Iole Natoli, Giulia Camba, Andrette Lo Conte, Eleonora Savignano, Manuela Pineschi ed Esmeralda Calabria. Saranno presenti anche rappresentanti di Women in Film and Television.
Il programma proseguirà con una conversazione collettiva moderata da Irene Manganini e Giulia Chiaramonte, dell'Associazione Vanvera e del podcast Il Cuore Scoperto. L'incontro sarà uno spazio di dialogo e confronto, senza giudizi, nel quale le partecipanti potranno condividere esperienze di discriminazione e solidarietà nel mondo del lavoro, mettendo in comune vissuti e riflessioni sulle condizioni professionali delle donne.