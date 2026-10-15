'Memoriae', la nuova serie Rai Fiction presentata a Roma

AGI - Calamità naturali, amnesie e oscuri segreti in arrivo dal passato. È stata presentata alla Festa del Cinema di Roma "Memoriae", la nuova serie televisiva diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, incentrata su una comunità isolata dove alcuni abitanti perdono improvvisamente anni di ricordi.
Il progetto, come spiega Aguilar all'AGI - che ha curato anche il soggetto -, nasce da un interrogativo profondo: "Cosa sarebbe successo se le persone avessero perso la memoria, sia a livello personale che di comunità? Anche rispetto alla responsabilità della memoria storica".
Nella serie si evince chiaramente come l'oblio non porti serenità nei protagonisti: "Dimenticare non è mai positivo - sottolinea la regista -, bisogna elaborare ciò che non è andato bene nelle nostre vite sia come individui che come popoli, altrimenti si rischia che il ricordo rimosso riemerga, come avviene in Memoriae, in modo spettrale".
"Memoriae" è una coproduzione Rai Fiction - Filmclub Distribuzione, realizzata in associazione con Minerva Pictures.