Selma Blair, accusata di aggressione su volo NY: morsi e colpi

AGI - L'attrice americana Selma Blair è stata denunciata a New York per violenze commesse a bordo di un aereo ai danni di due membri dell'equipaggio; la notizia è stata appresa da una fonte giudiziaria. Secondo i media americani, tra cui TMZ e CBS, ieri l'attrice 54enne avrebbe colpito e morso due dipendenti della Delta Air Lines durante un volo Los Angeles-New York. Uno di loro è stato ricoverato in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute.
La notifica dell'FBI e la versione del portavoce
Per questi fatti, ha ricevuto dall'FBI una notifica di comparizione per due capi d'accusa di aggressione, ha riferito una fonte giudiziaria federale. "Selma è stata vittima di un'emergenza medica che ha causato il comportamento contestato", ha commentato l'addetta stampa dell'attrice in un comunicato. Fermata dalla polizia all'aeroporto internazionale John F. Kennedy all'arrivo del volo, intorno alle 23 ora locale, "ha ricevuto immediatamente assistenza medica e attualmente versa in condizioni stabili", secondo la portavoce.
I nuovi scontri a terra e la risposta della compagnia
Sempre secondo i media americani, dopo l'arresto l'attrice si è scagliata contro un agente di polizia e un'infermiera; dovrebbe quindi essere perseguita anche per questi episodi dalla giustizia dello Stato di New York. La procura del Queens ha dichiarato di non avere "alcuna informazione da comunicare" nell'immediato. La compagnia aerea non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto a bordo né sulle condizioni di salute del personale. Ha tuttavia dichiarato di applicare "una politica di tolleranza zero verso qualsiasi comportamento molesto o illegale, poiché la sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è sempre la nostra priorità assoluta".
I ruoli celebri e i precedenti medici
Resa celebre dal suo ruolo in "Cruel Intentions" (1999) - adattamento de "Le relazioni pericolose" di Pierre Choderlos de Laclos - Selma Blair ha successivamente recitato nella commedia "La cosa più dolce..." (2002), con Cameron Diaz e Christina Applegate, e nel film sui supereroi "Hellboy" (2004) di Guillermo del Toro. È affetta da sclerosi multipla. Nel 2016 era stata fatta scendere da un aereo su una barella e ricoverata in ospedale in seguito a una crisi avuta durante il volo. "Ho mescolato alcol e farmaci; questo mi ha fatto perdere i sensi e mi ha spinto a dire e fare cose di cui mi pento profondamente", aveva poi spiegato a Vanity Fair. Nelle sue memorie, pubblicate nel 2022, l'attrice aveva inoltre raccontato di aver morso diverse celebrità, tra cui Kate Moss, spesso in situazioni in cui aveva assunto alcol.