Roma cinema: Pizol vince contest Acea 'I mille volti dell'acqua'

AGI - È Romeo Pizol, con il cortometraggio "Un lavoretto pulito", il vincitore della terza edizione del contest cinematografico "I mille volti dell'acqua", promosso da Acea in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia.
La premiazione è avvenuta all'interno della Festa del Cinema di Roma.
Un bando dedicato alla tutela dell'acqua
L'opera di Pizol è stata selezionata nell'ambito del bando 2026 dal titolo "Dalla depurazione nasce il mare che viviamo", che ha invitato autori e filmmaker a raccontare attraverso il linguaggio del cinema la tutela dell'ambiente e il ciclo delle acque reflue.
In palio c'erano 5.000 euro e la proiezione del cortometraggio alla kermesse capitolina.
Pizol all'AGI: «Tutto nasce dagli anni dell'Università»
Un'idea che prende le mosse dal percorso di studi e dalla vita personale, come racconta all'AGI Romeo Pizol: "Tutto nasce dagli anni dell'Università, perché sono laureato in chimica dell'ambiente. A Torino frequentavo i laboratori e nei tirocini gli stabilimenti di depurazione dell'acqua. Questo bando si sposava perfettamente con il mio cambio di carriera ed è stata l'occasione giusta per mettere a frutto quello che avevo imparato e raccontarlo agli altri".
Nel corto, una tematica complessa come quella della depurazione viene affrontata attraverso lo sguardo di una bambina.
"Si dice sempre che per spiegare bene qualcosa di complicato bisogna pensare di raccontarlo ai più piccoli. L'attrice ha 7 anni ed è stata lo spunto per spiegare questo progetto in modo giocoso: tutto va semplificato, altrimenti restiamo estranei alla nostra vita e alle dinamiche che ci circondano", ha concluso Pizol.