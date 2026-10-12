Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua

AGI - È morto Giorgio Bracardi, attore e musicista. Aveva 93 anni ed era ricoverato in un ospedale a Fiano Romano. Nato a Roma il 3 maggio 1933, fratello del musicista Franco Bracardi, era figlio d'arte. Sua madre e suo padre erano cantanti lirici e, come i suoi fratelli, ha studiato la musica diventando pianista.
Dalla musica alla comicità
Nel corso della sua carriera ha creato numerosi personaggi in veste di comico e attore, soprattutto durante il periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, nella celebre trasmissione radiofonica Alto Gradimento.
I personaggi che lo hanno reso celebre
Fra i personaggi creati da Bracardi spiccano:
- il famoso "Scarpantibus", l'uccellaccio del Nicaragua;
- il gerarca fascista Ermanno Catenacci;
- il giornalista petulante Max Vinella;
- il dottor Marsala;
- il farmacista Onorato Spadone;
- il maestro Benito Cerbottana;
- l'arabo Malik Maluk.
Personaggi che hanno contribuito a renderlo uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana.
Le esperienze in televisione
In televisione lo ricordiamo, fra l'altro, a Quelli della notte, sempre con Renzo Arbore, e a Pronto, chi gioca?, con Enrica Bonaccorti.
Ha fatto parte anche del team di Striscia la Notizia, portando il suo stile ironico e surreale anche nel celebre programma satirico.
Un protagonista della comicità italiana
Con la sua voce inconfondibile e i suoi personaggi grotteschi e irriverenti, Giorgio Bracardi ha contribuito a segnare un'epoca della radio e della televisione italiana, diventando uno degli interpreti più apprezzati della comicità degli anni Settanta e Ottanta.