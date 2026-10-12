Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua
Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua
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Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua

Aveva 93 anni. Attore, musicista e comico ha lavorato con successo con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco
Maria Letizia d'Agata
Morto Giorgio Bracardi
Camilla Morandi / AGF - Giorgio Bracardi
giorgio bracardi
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AGI - È morto Giorgio Bracardi, attore e musicista. Aveva 93 anni ed era ricoverato in un ospedale a Fiano Romano. Nato a Roma il 3 maggio 1933, fratello del musicista Franco Bracardi, era figlio d'arte. Sua madre e suo padre erano cantanti lirici e, come i suoi fratelli, ha studiato la musica diventando pianista.

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Dalla musica alla comicità

Nel corso della sua carriera ha creato numerosi personaggi in veste di comico e attore, soprattutto durante il periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, nella celebre trasmissione radiofonica Alto Gradimento.

Addio a Giorgio Bracardi, lo Scarpantibus del Nicaragua
Cristiano Laruffa / AGF - 1998 Roma, trasmissione radiofonica Alto Gradimento, 30 anni dopo il successo della prima edizione, nella foto Renzo Arbore, Mario Marenco, Giorgio Bracardi e Gianni Boncompagni

I personaggi che lo hanno reso celebre

Fra i personaggi creati da Bracardi spiccano:

  • il famoso "Scarpantibus", l'uccellaccio del Nicaragua;
  • il gerarca fascista Ermanno Catenacci;
  • il giornalista petulante Max Vinella;
  • il dottor Marsala;
  • il farmacista Onorato Spadone;
  • il maestro Benito Cerbottana;
  • l'arabo Malik Maluk.

Personaggi che hanno contribuito a renderlo uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana.

Le esperienze in televisione

In televisione lo ricordiamo, fra l'altro, a Quelli della notte, sempre con Renzo Arbore, e a Pronto, chi gioca?, con Enrica Bonaccorti.

Ha fatto parte anche del team di Striscia la Notizia, portando il suo stile ironico e surreale anche nel celebre programma satirico.

Un protagonista della comicità italiana

Con la sua voce inconfondibile e i suoi personaggi grotteschi e irriverenti, Giorgio Bracardi ha contribuito a segnare un'epoca della radio e della televisione italiana, diventando uno degli interpreti più apprezzati della comicità degli anni Settanta e Ottanta.

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