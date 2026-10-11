Morta Wilma De Angelis, cantò 'Patatina' a Sanremo e portò la cucina in tv

AGI - È morta a Milano a 96 anni Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva. Il nipote Fabio lo ha reso noto con un post su Facebook.
"Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita", scrive il nipote.
Gli inizi della carriera artistica
Wilma De Angelis, milanese che aveva studiato canto fin da giovane e che è stata una pioniera dei programmi televisivi dedicati alla cucina, aveva cominciato la sua carriera di cantante nei night del capoluogo lombardo, prima di firmare il suo primo contratto nel 1952 con Vis Radio e incidere con Maria Dattoli diversi 78 giri; inizia anche a partecipare a trasmissioni radio con l'Orchestra Conte.
Da solista, nel 1956, vince il premio Boario Terme. Entra nella scuderia della Philips e partecipa al festival jazz di Sanremo l'anno seguente, dove viene notata e scritturata per una serie di spettacoli radiofonici per la Rai. Da quel momento inizia una carriera che la porta al debutto a Sanremo nel 1959 con 'Nessuno'. Numerosi da quel momento i suoi successi.
Il successo a Sanremo con 'Patatina'
Il 1961 per lei è un anno ricco di soddisfazioni, anche perché, di nuovo a Sanremo, il suo brano 'Patatina' conquista il pubblico tanto che lei stessa viene ribattezzata 'Miss Patatina'. Molte le trasmissioni Rai in cui compare, da 'Studio Uno' a 'canzonissima'. E molte anche le tournée all'estero e i festival italiani cui partecipa, come quello di Napoli.
Pioniera dei programmi di cucina
Ma è con Paolo Limiti nel 1979 su Telemontecarlo che Wilma De Angelis inventa qualcosa di nuovo per la televisione. Limiti le offre la conduzione di un programma quotidiano, e parte Telemenù, diventato poi Sale pepe e fantasia, con 18 stagioni consecutive e una collocazione dentro il Tappeto volante di Luciano Rispoli. Ci saranno poi i format A pranzo con Wilma, La spesa di Wilma e Complimenti allo chef.
Il teatro e i libri di ricette
Wilma De Angelis ha anche recitato in teatro nel 1981 con Nilla Pizzi e Narciso Parigi in 'Avanti c'è musica' e pubblicato ricette di cucina, 'Le mille meglio' nel 1988 e 'Quando cucina Wilma', 1992 tra gli altri. La presenza in televisione, per cantare o come ospite nei talk show, è continua, anche se più rarefatta negli ultimi anni, fino al 2025.