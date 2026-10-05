Musica da film sotto casa: Silvestri, Karima in concerto a Roma

AGI - Violini, violoncelli, flauti e trombe nel cuore di una piazza di periferia, le grandi colonne sonore del cinema che risuonano tra i palazzi. Per due notti, il paesaggio urbano del Prenestino e di Labaro cambia volto e diventa un palcoscenico a cielo aperto. Da Star Wars e Top Gun, passando per 007, Mission Impossible fino ad arrivare alle melodie dei cartoni della Disney, i grandi film internazionali escono dallo schermo e si fanno musica là dove meno ci si aspetta di incontrare un'orchestra: sotto casa.
Il 9 e il 23 ottobre, alle ore 21, arriva “La grande musica dal vivo #sottocasatua – Le più famose colonne sonore della storia del cinema”, il progetto di Promu che porta l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Dario Vero, nelle periferie della Capitale. Due appuntamenti gratuiti, due quartieri e tre ospiti speciali: Daniele Silvestri e Karima nella prima serata, Cristina D'Avena nella seconda.
9 Ottobre: da Hollywood alla magia Disney, con Daniele Silvestri e Karima
Il primo appuntamento è a Villa Gordiani, ingresso lato Viale della Venezia Giulia nel Municipio V, venerdì 9 ottobre alle ore 21. L'Orchestra da Camera di Perugia attraverserà alcune delle pagine più celebri della musica cinematografica: dalla marcia imperiale di Star Wars alle atmosfere di 007, dalle tensioni de Lo Squalo alle suggestioni di Inception, Top Gun, Mission: Impossible e Interstellar. Un percorso che approda poi all'universo Disney, tra fiabe, avventure e melodie capaci di attraversare le generazioni.
Ospiti speciali Daniele Silvestri, cantautore che ha intrecciato più volte il proprio percorso artistico con il cinema, firmando musiche e canzoni originali per il grande schermo, e Karima, voce italiana di celebri brani Disney, da La principessa e il ranocchio a Mufasa – Il Re Leone.
23 Ottobre: le melodie dell'infanzia con Cristina D'Avena a Labaro
Venerdì 23 ottobre, sempre alle ore 21, il viaggio prosegue a Labaro, nel Municipio XV, nel piazzale di Via Brembio all'altezza del civico 97, antistante l'Istituto Biagio Pascal.
Ospite speciale Cristina D'Avena, la voce che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani e che continua a unire genitori e figli attraverso le canzoni dei cartoni animati. Qui le musiche del cinema e dell'animazione diventano il filo di un racconto collettivo, tra ricordi che riaffiorano e nuove emozioni. Perché ci sono melodie che non appartengono a una sola generazione: passano di voce in voce, di casa in casa, e continuano a farci sognare.
"Come negli anni scorsi, con le iniziative a Ostia, Don Bosco, Casal de' Pazzi, continuiamo a portare concerti gratuiti nelle piazze lontane dal centro. La musica è cultura e siamo orgogliosi di presentare a Labaro e Prenestino due serate di intrattenimento e spettacolo a ingresso libero, con artisti come Daniele Silvestri, Cristina D'Avena e l'orchestra di Perugia. È un progetto che abbiamo voluto fortemente, rispecchia l'idea di città che vogliamo: una Roma che non lascia indietro nessuno, dove la musica, l'arte, la cultura non sono privilegi di pochi ma diritti di tutti, a prescindere dalle condizioni economiche". Così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.
Il progetto fa parte dei Concerti d'Estate 2026, realizzato con il sostegno dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.