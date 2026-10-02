Torna “Rubber Soul” dei Beatles con 20 registrazioni inedite

AGI - "Rubber Soul" torna a oltre sessant'anni dalla sua uscita con una nuova edizione speciale. Apple Corps e Universal Music Group pubblicano il 2 ottobre una versione ampliata dell'album dei Beatles del 1965, con un nuovo mix stereo, registrazioni delle sessioni mai pubblicate e demo casalinghe inedite. Il disco è disponibile in diversi formati, da vinile e CD fino al Blu-ray, oltre alle edizioni Special e Super Deluxe.
Il nuovo mix è stato realizzato dal produttore Giles Martin e dall'ingegnere Sam Okell partendo direttamente dai master originali a quattro tracce. Per separare gli elementi delle registrazioni è stata utilizzata anche la tecnologia di de-mixing sviluppata dal team di Emile de la Rey alla WingNut Films di Peter Jackson.
Le novità dell'album
Le versioni Super Deluxe raccolgono 24 registrazioni delle prime sessioni, tra cui 20 take mai pubblicate e tre demo casalinghe inedite. Tra il materiale compare anche Little Girl, un abbozzo di canzone di John Lennon che, secondo Apple Corps, non era mai stato pubblicato e neppure segnalato in precedenza.
La raccolta comprende inoltre versioni preliminari di "Day Tripper" e "We Can Work It Out". I due brani furono registrati durante le sessioni di Rubber Soul, ma non facevano parte dell'album originale: uscirono il 3 dicembre 1965 come primo singolo dei Beatles pubblicato fin dall'inizio come doppio lato A.
Da "Norwegian Wood" a "In My Life"
Pubblicato per la prima volta il 3 dicembre 1965, Rubber Soul comprende 14 tracce, tra cui Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life. L'album fu registrato in appena quattro settimane tra ottobre e novembre del 1965 e segnò uno dei passaggi decisivi nell'evoluzione musicale del gruppo.
Durante quelle sessioni John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sperimentarono nuovi strumenti, sonorità e tecniche di registrazione, contribuendo alla trasformazione del disco pop da semplice raccolta di canzoni a progetto musicale più organico. Universal ricorda anche il peso che l'album ebbe per gli stessi Beatles. George Harrison lo considerava il suo disco preferito, mentre John Lennon lo definì "il primo album in cui prendemmo completamente il controllo". Per Paul McCartney rappresentò invece "un grande passo avanti rispetto a quello che avevamo fatto prima".
La nuova edizione sarà disponibile in versione standard da 1 CD e 1 LP, Special Edition da 2 CD e 2 LP e Super Deluxe da 4 CD e 5 LP. Le raccolte più ampie comprendono anche il mix mono originale, la versione americana pubblicata dalla Capitol nel 1965 e il singolo Day Tripper / We Can Work It Out. La versione Blu-ray contiene invece il nuovo mix Dolby Atmos, l'audio stereo ad alta risoluzione e i filmati promozionali di Day Tripper e We Can Work It Out.
Un libro con testi dei Beatles
Le edizioni Super Deluxe sono accompagnate da un volume cartonato di 88 pagine con una nuova introduzione scritta da Paul McCartney e una prefazione composta utilizzando dichiarazioni di John Lennon raccolte in diversi periodi della sua vita, compresi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles. Il libro contiene inoltre fotografie rare, approfondimenti sulla realizzazione dell'album e note dedicate alle singole tracce.
Secondo Apple Corps, Rubber Soul rimane uno dei momenti decisivi nella storia della band: il disco che fece da ponte tra la Beatlemania e la stagione di sperimentazione che avrebbe portato a Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.