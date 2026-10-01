Woody Allen: 'Mi preoccupa l'ascesa del fascismo'

AGI - Woody Allen si è detto "profondamente" preoccupato per "l'ascesa del fascismo" e ha affermato che "il mondo attraversa una fase molto critica in questo momento", durante la presentazione del suo film madrileno, una commedia ambientata in un'"atmosfera diplomatica" che trova nella capitale spagnola uno scenario perfetto, ha spiegato.
"Credo che il mondo attraversi una fase molto critica in questo momento, e mi sono sempre opposto all'ascesa del fascismo in qualsiasi sua forma: che sia nel governo, ovviamente, nel teatro, nella censura, nella letteratura o in qualsiasi altro ambito", ha detto Allen, che però ha evitato di pronunciarsi alle ripetute domande sul problema degli alloggi e sull'accampamento di Puerta del Sol.
Riprese dal 5 ottobre tra Madrid e Aranjuez
Il regista newyorkese, che a novembre compirà 91 anni, ha tenuto una conferenza stampa ai Teatros del Canal insieme allo spagnolo Peter Vives ('El tiempo entre costuras', 'Velvet') e allo statunitense Alexi Wasser ('Girls'), i protagonisti del suo nuovo film, le cui riprese inizieranno il 5 ottobre in oltre 30 location tra Madrid e Aranjuez. Allen ha affermato che la capitale spagnola è una città "bellissima, elegante e logica per l'ambiente diplomatico" che cercava per la sua storia.
Per Woody Allen la pensione può attendere
Interpellato sul suo possibile ritiro, già annunciato nel 2023, ha ribadito la sua idea. "Ho detto che sarei andato in pensione, e voglio farlo. Fare film è estenuante", ma ha anche sottolineato di non aver potuto rinunciare all'idea di realizzare questa storia a Madrid. "Era troppo appassionante per me", ha rimarcato il regista, che aveva già l'idea della sceneggiatura quando gli è arrivata la proposta di girarla nella capitale spagnola.
Come ha spiegato Miguel Morales, della casa di produzione Wanda Visión, suo fratello José María aveva proposto ad Allen di girare in Spagna alla Mostra di Venezia del 2023, un'offerta a cui il regista aveva risposto positivamente qualche mese dopo al festival di Berlino. ody Allen ha girato in passato film legati a città europee come 'Midnight in Paris' e in Spagna ha realizzato 'Rifkin's Festival', omaggio a San Sebastián, e 'Vicky Cristina Barcelona', nel capoluogo catalano: questo è quindi il suo terzo film girato nel Paese.
Il sostegno di Comunità e Comune
All'inizio gli era stato proposto di girare nelle comunità autonome con il regime fiscale più vantaggioso per le produzioni cinematografiche, ma il regista aveva risposto di aver sempre voluto farlo a Madrid, e i responsabili della produzione hanno quindi contattato il governo regionale e il Comune. Il film avrà una sponsorizzazione di 1,5 milioni di euro dalla Comunità di Madrid e il supporto logistico e distributivo del Comune della capitale, in cambio della promozione della regione nel mondo che il film garantirà. Il titolo, non ancora svelato, dovrà contenere il nome di Madrid.
Sia la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sia il sindaco, José Luis Martínez-Almeida, si erano presentati in precedenza nel luogo della conferenza stampa per rilasciare dichiarazioni. Almeida ha spiegato che Allen, già visto nei giorni scorsi passeggiare "come un madrileno qualunque", girerà per sei settimane in oltre trenta location tra Madrid e Aranjuez.
Ayuso, da parte sua, ha ringraziato perché "la luce, l'atmosfera e le strade" di Madrid hanno "pesato di più" di altri vantaggi, in riferimento alla fiscalità agevolata offerta da comunità come Paesi Baschi, Navarra e Canarie. "Magari avessimo un regime fiscale diverso", ha detto la presidente.