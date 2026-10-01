Torna 'Ballando con le stelle': da Muti a Bocchi, i ballerini

AGI - Prende il via sabato 3 ottobre la 21esima edizione di 'Ballando con le Stelle'. Il dance show di Rai 1, ideato e condotto da Milly Carlucci, torna in onda all'insegna del rinnovamento: per la prima volta la diretta sarà trasmessa dal nuovo Studio 'Pippo Baudo' di Saxa Rubra. E non è l'unica novità.
Rivoluzione anche al tavolo della giuria dove al nucleo storico - Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto - si aggiungono Barbara D'Urso e Alberto Matano. Da quest'anno, quindi, non ci saranno più Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Altra novità anche sul fronte del 'tesoretto': a occuparsene saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura che, insieme a Rossella Erra, lo divideranno in tre. Mentre i cosiddetti 'tribuni del popolo' sono confermati: oltre a Erra restano a bordo pista Sara Di Vaira e Matteo Addino. Quest'anno non ci sarà Paolo Belli che, come già annunciato, lavorerà dietro le quinte. Al suo posto, per affiancare la padrona di casa Milly, ci sarà un ballerino storico del programma, Simone Di Pasquale.
Ricco il cast dei ballerini vip con 13 coppie pronte a mettersi alla prova tra allenamenti, tecnica, ritmo, interpretazione e performance sempre più spettacolari:
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
- Alessandro Matri e Giada Lini
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini
- Andy Diaz e Gioia Giovanatti
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
- Anna Safroncik e Leonardo Lini
- Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli
- Monica Guerritore e Luca Urso
- Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca
La prima 'ballerina per una notte' sarà Federica Sciarelli che dopo aver lasciato la conduzione di 'Chi l'ha visto' si butterà in pista per mettersi alla prova con i passi di danza.
"Questa è la nostra casa, il luogo dove l'industria dello spettacolo si realizza - ha detto Williams di Liberatore, in conferenza stampa, riflettendo sulla portata produttiva del programma - se pensiamo a questi 20 anni, stiamo parlando di oltre seimila abiti prodotti: è il più grande atelier dello spettacolo al mondo. A questo si aggiungono 250 concorrenti e un indotto enorme; parliamo di una macchina produttiva che non ha eguali".
Sulla pressione degli ascolti, ha aggiunto: "Il prime time è un peso e una responsabilità da privilegiati. Tutte le mattine ci misuriamo con l'Auditel, fondamentale anche per la raccolta pubblicitaria, ma il segreto resta l'entusiasmo. Nella mia esperienza, i prodotti che hanno funzionato davvero sono sempre stati quelli in cui ci si è divertiti a farli".
Il trasferimento nei nuovi studi è vissuto dalla conduttrice - festeggiata con tanto di coro per il suo compleanno - come un'opportunità di rinnovamento: "è un onore per noi lavorare in uno studio intitolato a Pippo Baudo, che ci ha dimostrato con la sua carriera come si debba sempre puntare verso l'alto - ha sottolineato Carlucci - immaginate cosa vuol dire un trasloco: sei costretto a riempire delle scatole e inevitabilmente devi scegliere cosa lasciare indietro. Ho vissuto questo cambiamento come un'occasione in cui getti il cuore oltre l'ostacolo: sei costretto a cambiare pelle, devi tirar fuori le unghie e il meglio di te". Una scelta in linea con il suo modo di essere: "C'è chi ha paura dei cambiamenti e chi invece ha paura di non cambiare. Io ho un bisogno fisico e psicologico di guardare sempre in avanti. Chi mi conosce sa che del passato non mi interessa, mi interessa pensare a come posso evolvere io e come puo' evolvere tutto quello che c'è intorno".
Sviscerando le dinamiche del programma, Carlucci si è soffermata sull'enorme impegno richiesto al cast: "Adesso siamo nel 2026, non basta solo la bellezza esteriore ed estetica, che pure cerchiamo su questa pista. Ci vogliono le emozioni, le storie, l'approfondimento umano. La vita è questa: rimettersi in gioco, non fermarsi mai e ricominciare da capo".
E ha avvertito i concorrenti: "Il ballo è una grande sfida. Se vai a ballare il sabato per divertirti è un conto, ma se lo fai in maniera agonistica, sotto gli occhi della giuria, dei Tribuni del Popolo e del pubblico a casa, senti una responsabilità diversa. Non è facile affidarsi a un programma nel quale sai che dovrai sudare, impegnarti, crescere artisticamente per dare un risultato sempre maggiore. Ti spinge ad andare a esplorare dove stanno i tuoi limiti".
Il caso Belli
Impossibile non parlare di Paolo Belli, coinvolto in estate in un incidente con la bicicletta, che sarà assente in video per quest'anno. Milly Carlucci lo ha rassicurato con il consueto affetto: "Paolino, non è che adesso hai abbandonato la squadra, sarai sempre con noi". Per lui un ruolo da consulente dietro le quinte.
Un legame profondo sottolineato anche da Simone Di Pasquale, che ha salutato il musicista che lo ha voluto chiamare e che gli ha detto: "Sono contento che sia tu quest'anno a prendere questo posto, perchè sei della famiglia". Riflettori puntati sui 13 vip in gara.
Riflettori su Noemi Bocchi
A inquadrare la partecipazione di Noemi Bocchi (in gara con Giovanni Pernice) è stata la stessa Carlucci: "Noemi non è una persona di spettacolo. Il suo è un caso mediatico dal punto di vista di quello che i media oggi creano, con una violenza e con una certa forza". Bocchi, compagna di Francesco Totti, cerca il riscatto d'immagine: "Fino ad adesso mi hanno raccontata come il peggio del peggio, marcia. Spero di uscire per come sono, solare e semplice. Ho sofferto molto, ma sono orgogliosa: se una cosa mi fa male internamente me la tengo per me, giro le maniche e mi rialzo". Sulle dinamiche dei nuovi arrivi in giuria, Carlucci ha spazzato via ogni ipotesi di rivalità: "Non c'è nessuno che sostituisca nessuno, si è creato un nuovo tipo, una nuova entità che ragiona in un modo diverso".
Sul fronte regolamento, infine, la 21esima edizione segna una svolta digitale: oltre al classico voto social, esordisce il voto online gratuito direttamente dalla piattaforma RaiPlay. Grande attesa per l'ospite d'onore della prima puntata: Federica Sciarelli. Il volto storico di 'Chi l'ha visto?' dismessi i panni della cronaca, si metterà in gioco come 'Ballerina per una nottè, eseguendo una coreografia studiata appositamente per lei insieme al maestro Chiquito. Difficile invece che analogo ruolo lo potrà ricoprire nel corso delle puntate Francesco Totti: "è un pezzo di legno rigido" ha ammesso sorridendo la compagna Noemi.