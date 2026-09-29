I Muse suoneranno al Lucca Summer Festival
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I Muse suoneranno al Lucca Summer Festival

Bellamy, Howard e Wolstenholme si esibiranno sabato 17 luglio, per quella che è ad oggi la loro unica data italiana del 2027
I Muse
ZUMAPRESS.com / AGF - I Muse
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AGI - I Muse, una delle rock band internazionali piu' importanti degli ultimi trent'anni, debuttano alla prossima edizione di Lucca Summer Festival per la loro unica data italiana. Ad annunciarlo la D'Alessandro e Galli, che organizza il festival.

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Sabato 17 luglio 2027, Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme porteranno a Lucca tutta la potenza del loro live, in un concerto che unira' oltre trent'anni di grandi successi alla musica del loro nuovo album "The Wow! Signal". L'arrivo dei Muse sara' uno degli appuntamenti di punta dell'edizione che celebrera' il trentennale di Lucca Summer Festival, un'edizione speciale che si svolgera' interamente nell'Area Mura Storiche. Quello dei Muse e' il terzo annuncio del cartellone 2027, dopo i Take That, attesi a Lucca il 20 luglio, e i Simply Red, che saranno protagonisti il 30 luglio.

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