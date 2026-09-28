Taylor Swift è l'artista più premiata nella storia degli MTV VMA

AGI - Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV VMA (Video Music Awards), dopo un periodo in cui le due artiste erano appaiate a quota 30 riconoscimenti.
Swift ha stabilito il nuovo record ricevendo il premio inaugurale per la migliore direzione artistica (MTV VMA Artist Director Honors), che celebra il lavoro di regia svolto dai cantanti al di là della loro carriera musicale. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con 'The Fate of Ophelia'.
Il nuovo singolo
Swift, che in precedenza aveva già vinto quattro premi come miglior regista, ha diretto alcuni dei video più rappresentativi della sua carriera, tra cui 'Karma (feat. Ice Spice)' e, più recentemente, 'The Fate of Ophelia' e 'Opalite'. Proprio oggi ha presentato sul palco il videoclip del suo nuovo singolo, 'Patient Zero', nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. È stata Johnson a consegnarle il riconoscimento alla carriera per la direzione artistica. Swift ha poi ripercorso il lavoro svolto in quasi 60 videoclip realizzati nell'arco di due decenni, 18 dei quali scritti e diretti da lei.
"La ragione principale per cui amo così tanto scrivere e dirigere videoclip è che voi, i fan, rendete tutto questo molto divertente", ha detto. Swift arrivava agli MTV VMA come seconda artista con il maggior numero di candidature, alle spalle di Madonna, con nove nomination, tra cui quelle per la regia, il video dell'anno, l'artista dell'anno e il miglior pop.