Lorenzo: 'Come festeggio? Una pizza con le mie due ragazze'

AGI - "I compleanni non li ho mai festeggiati perché di mestiere faccio e ho sempre fatto le feste". Parole di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha pedalato per tutta l'estate tenendo concerti in diverse città italiane e che oggi taglia il traguardo dei 60 anni.
Il 12 settembre scorso, al concerto di chiusura del tour al Circo Massimo, alla domanda su come avrebbe festeggiato, aveva risposto con una semplicità disarmante: "Forse andrò a mangiare una pizza con le mie ragazze (la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa, ndr). E' da quando ho 16 anni che faccio le feste - aveva spiegato - e quindi non festeggiamo il mio compleanno, ma quelli degli altri".
I compleanni e il ricordo della famiglia
"Ricordo sempre che il giorno dopo il mio compleanno, c'era quello del mio babbo. E allora, nella mia famiglia, al massimo si andava fuori a mangiare una pizza e quelle erano le occasioni per andare tutti insieme a mangiare fuori. Nell'Italia degli anni '70 andare a mangiar fuori al ristorante era un evento e quindi con quell'occasione si festeggiava sia me che il mio babbo", aveva rivelato.
La vita a Cortona e il legame con Roma
Oggi Jovanotti vive a Cortona, città d'origine della sua famiglia, ma continua a mantenere un forte legame con Roma. Nella Capitale ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, tra le strade vicine a piazza San Pietro, perchè il padre lavorava nella gendarmeria del Vaticano.
Roma - dove ha chiuso il tour - resta uno dei luoghi simbolo della sua storia personale e artistica, una città alla quale continua a tornare frequentemente e che occupa un posto speciale nei suoi ricordi.
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