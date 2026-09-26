Fiorello torna su Rai 1, lo annuncia imitando Brad Pitt

AGI - Fiorello torna su Rai1. Lo showman siciliano lo annuncia sul suo profilo Instagram con un video in cui scimmiotta lo spot con Brad Pitt con la sola scritta tutta in maiuscolo 'Prossimamente' e il logo di Rai1.
Il ritorno di Fiorello sul primo canale
"Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...", recita una voce fuori campo mentre Fiorello, vestito come l'attore americano, senza parlare fa una serie di gesti seduto dietro un tavolo alternandoli a espressioni facciali come nella pubblicità di Brad Pitt.
Un'assenza lunga 15 anni
Per il vulcanico Rosario Fiorello si tratta del ritorno sulla rete ammiraglia della Rai quindici anni dopo lo show 'Il più grande spettacolo dopo il weekend', andato in onda dal 14 novembre al 5 dicembre 2011.
E intanto prepara anche su Radio2 la nuova stagione della 'Pennicanza'.