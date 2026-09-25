Damiano David e Dove Cameron sposi, il sì a Montalcino

AGI - Damiano David e Dove Cameron si sono sposati nel pomeriggio del 24 settembre a Montalcino, in Toscana. Il frontman dei Måneskin e l'artista americana hanno pronunciato il loro "sì" nel palazzo comunale della cittadina celebre in tutto il mondo per il Brunello di Montalcino.
I due artisti sono arrivati all'appuntamento a bordo di una lancia color panna guidata da Damiano David, sorridenti e visibilmente emozionati. Entrambi vestiti di bianco, con la sposa in un elegante abito caratterizzato da un morbido e ampio pantalone, si sono poi incamminati verso il municipio, dal quale sono usciti poco dopo come marito e moglie.
Dove Cameron and Damiano David officially married in Italy!!!— Dove Data (@DoveCameronData) September 24, 2026
They are really living the wedding of our dreams pic.twitter.com/JXCko9VQUx
L'accoglienza degli sposi dopo la cerimonia
La nuova famiglia è stata accolta da lanci di riso e dagli applausi dei presenti. Il cantautore leader dei Måneskin e la cantante americana si sono scambiati baci e abbracci per la gioia dei fotografi e dei fan accorsi per assistere al momento.
Damiano and Dove are officially MARRIED pic.twitter.com/5uFsCBhRFH— Naya (@Redhead_Naya) September 24, 2026
Assenti i membri della band alla cerimonia
Alla cerimonia non erano presenti gli altri componenti della band. I musicisti dovrebbero però partecipare ai festeggiamenti previsti per il giorno successivo. I festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, prestigioso resort situato nei pressi di Montalcino. Qui gli sposi celebreranno l'evento insieme a parenti, amici e ospiti provenienti da diversi Paesi.