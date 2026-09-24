Lo Zecchino d'oro festeggia 67 anni e il Piccolo Coro va in tour a New York

AGI – Alla veneranda età di 67 anni, compiuti proprio oggi, lo Zecchino d’Oro sbarca in America con la tournée, dal titolo “Generations of Voices – Music for Humanity”, che nasce con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, attraverso la musica e l’incontro tra bambini.
Era il 24 settembre 1959 quando sulla Rai andava in onda dal Teatro dell’Arte in Triennale di Milano la prima puntata del programma ideato e presentato da Cino Tortorella - Mago Zurlì. Il trasferimento dello Zecchino d’Oro all’Antoniano di Bologna, dove si tiene tuttora, risale al 1961, 65 anni fa.
Adesso una rappresentanza del Piccolo Coro dell’Antoniano arriva a New York nel mese di ottobre, dedicato alla celebrazione dell’Italian American Heritage, per una settimana di eventi, dal 6 al 13 ottobre, all’insegna della musica, della lingua e cultura italiana, dell’educazione e della solidarietà. Dopo il tour di grande successo in Cina, questa sarà la seconda visita internazionale del Piccolo Coro.
La tournée Generations of Voices
Il progetto “Generations of Voices – Music for Humanity” coinvolgerà scuole, famiglie, istituzioni italiane, comunità italo-americane e pubblico internazionale, trasformando la prima visita americana del Piccolo Coro in un’occasione di scambio culturale, educativo e umano. L’iniziativa è promossa da Incanto Productions e dalla Global EduLanguage Foundation, con la collaborazione dell’Antoniano di Bologna, e nasce da un progetto fortemente voluto da Simona Rodano, conosciuta nelle scuole americane da 20 anni come “The Italian Fairy – La Fata Italiana”.
Il supporto delle istituzioni
La tournée si svolge con il supporto del Consolato Generale d’Italia a New York, dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, della Coccia Foundation, dell’UNICO National Foundation, dell’Italian Caucus del New York City Council, nonché di esponenti del mondo imprenditoriale italiano e italo-americano.
Il programma della settimana
Il programma avrà inizio il 7 ottobre con un saluto ufficiale di Giorgio Marrapodi, ambasciatore e Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, seguito da un’accoglienza istituzionale presso la New York City Hall da parte dell’Italian Caucus del New York City Council.
L’8 ottobre, il Piccolo Coro sarà accolto dal Consolato Generale d’Italia a New York e dall’Istituto Italiano di Cultura, per poi proseguire con uno speciale concerto in New Jersey, realizzato in collaborazione con la Coccia Foundation. Nel corso della settimana, il coro visiterà inoltre alcune scuole pubbliche di New York con programmi bilingui italiano-inglese, promuovendo lo scambio culturale attraverso la musica e la lingua. La settimana si concluderà con la partecipazione del Piccolo Coro alle celebrazioni del Columbus Day sulla Fifth Avenue, portando le voci dello Zecchino d’Oro sul red carpet, nel cuore di New York e offrendo alla musica italiana per l’infanzia una speciale vetrina internazionale.
Le parole di Giampaolo Cavalli
“È la prima volta nella nostra storia che il Piccolo Coro attraversa l’oceano per arrivare a New York - dichiara Giampaolo Cavalli, presidente del Piccolo Coro dell’Antoniano - portare le voci e le canzoni dello Zecchino d’Oro in America significa portare alle famiglie e ai bambini che incontreremo un pezzo dell’Antoniano e di Bologna, e condividere con loro l’amicizia, la gioia e la voglia di stare insieme che da sempre animano il nostro coro. Sarà un viaggio dai tanti volti. Nelle scuole, sarà scambio: i nostri bambini canteranno e ascolteranno, impareranno che la musica parla una lingua che non ha bisogno di traduzione. Negli incontri con le istituzioni, sarà un piccolo seme di pace: perché quando i bambini cantano l’incontro, il dialogo, l’accoglienza, costruiscono qualcosa che dura più di un applauso. E nel legame con i frati minori che a New York, come a Bologna, si prendono cura di chi ha meno, sarà solidarietà: lo stesso spirito francescano che è casa nostra all’Antoniano da settant’anni, ritrovato in un’altra città, in un altro continente”, conclude.
La storia del Piccolo Coro dell’Antoniano
Il Piccolo Coro dell’Antoniano è una formazione corale infantile, tra le più celebri al mondo, che tradizionalmente interpreta le canzoni dello Zecchino d’Oro, in accompagnamento ai solisti, e che, attraverso attività e concerti, diffonde il proprio repertorio, affiancando le canzoni dello Zecchino d’Oro a cover internazionali, canti religiosi e classici della canzone italiana. Fondato all’Antoniano di Bologna nel 1963 da Mariele Ventre, con l’intento di avvicinare i bambini al mondo della musica sottolineandone il messaggio educativo e didattico, ad oggi il Piccolo Coro conta 52 elementi tra i 4 e i 12 anni di età.