Amanda Lear accusa Miley Cyrus di plagio su 'Redlights'

AGI - Amanda Lear ha accusato pubblicamente la cantante americana Miley Cyrus di aver plagiato un suo brano degli anni Settanta. Lear – modella poi diventata cantante, nonché musa del pittore surrealista Salvador Dalí e compagna del chitarrista dei Rolling Stones Brian Jones – ha contestato a Cyrus le evidenti somiglianze tra la sua canzone "The Sphinx" e il nuovo brano dell'artista americana, "Redlights".
Venerdì scorso Cyrus ha pubblicato il suo decimo album, "Bass Persuades": un lavoro dance-pop composto da dieci tracce che include la ballata "Redlights", la quale richiama alla mente il brano più lento e dalla voce roca inciso da Lear nel 1978.
La reazione sui social e le dichiarazioni di Amanda Lear
"Grazie, Miley, per aver copiato la mia canzone 'The Sphinx'! Ne sono lusingata!", ha scritto Lear sui social media domenica, accompagnando il messaggio con gli hashtag "ripoff" (imitazione/furto) e "copycat" (copiona).
"Non sono mai stata una persona incline alle cause legali, ma la mia casa discografica, la Universal, e gli editori del brano – di cui ho scritto il testo – vogliono che il plagio venga riconosciuto", ha dichiarato Amanda Lear all'AFP.
"Ho semplicemente fatto notare la situazione ringraziando Miley Cyrus e aggiungendo di esserne lusingata. Non ho mai minacciato azioni legali o ritorsioni", ha aggiunto.
Una carriera iconica tra musica e spettacolo
Lear è una prolifica compositrice e cantante che ha pubblicato oltre venti album. Si ritiene che i Rolling Stones abbiano scritto una canzone su di lei, "Miss Amanda Jones", risalente al periodo in cui era una figura di spicco della "Swinging London" degli anni Sessanta.