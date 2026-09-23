A DOC arriva la moglie di Argentero. L'attore: 'Io non ero contento'

AGI - Luca Argentero, nel ruolo di Andrea Fanti, torna nell'attesissima serie tv 'Doc-Nelle tue mani', giunta alla quarta stagione, in onda da giovedì 1 ottobre in 16 episodi da 50' su Rai 1 e RaiPlay. E, nella conferenza stampa di presentazione nella sede Rai di via Severo, l'attore, rispondendo a una domanda dei giornalisti, conferma che ci sarà anche nella quinta stagione "se le idee saranno buone". E dal momento che gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch, presenti in sala, hanno rivelato di essere già al lavoro su Doc 5, "e io so su cosa stanno lavorando - ha aggiunto Argentero - e l'idea forte c'è". Quindi Luca Argentero, salvo imprevisti, continuerà a vestire i panni di Doc.
Tra le novità della quarta stagione, intanto temi di attualità come i tagli alla sanità perché, hanno spiegato gli sceneggiatori, "mai come in questo periodo abbiamo sentito la responsabilità di raccontare le difficoltà della sanità". E poi, la new entry di Cristina Marino, che nella vita è la moglie di Argentero e nella serie vestirà i panni della dottoressa Lidia Morganti. "Io quando l'ho saputo non ho reagito con grande entusiasmo - ha raccontato Argentero - temevo l'accusa di nepotismo, mi potevano dire "ce l'hai messa te"... ma niente di più lontano dal vero. Io poi sono molto esigente sul set per senso di responsabilità e con Cristina lo sono stato ancora di più, ma devo dire che per i nostri due personaggi, che si avvicineranno, avere la possibilità di portare tutto il bagaglio personale che io e Cristina abbiamo inevitabilmente nella nostra vita quotidiana, ha aiutato. Quindi questa è stata un'intuizione felice e sono molto soddisfatto del lavoro svolto da Cristina".
Argentero parla dell'eventuale Doc 5
Alle domande dei giornalisti sull'eventuale Doc 5, la risposta di Argentero è stata articolata, spiegando però che i rumors che lo davano in uscita "non arrivavano da me".
"La strada di avvicinamento a un eventuale Doc 5 - ha proseguito - è molto lunga e articolata e parte da lontano, così come partono da lontano le vite. Proprio perché l'investimento che uno fa su una serie come Doc è un investimento di vita molto corposo. La mia vita è cambiata rispetto a quella di 6 anni fa e quindi i ragionamenti che si fanno nei mesi che separano due stagioni, sempre che questa stagione vada bene e quindi venga confermato un Doc 5, sono dei ragionamenti di vita personali. In quella fase lì non ne avevamo proprio fatti di ragionamenti, non avevamo ancora avuto modo di capire cosa sarebbe stato del futuro”.
La richiesta di Argentero per la quinta stagione
Quindi, Argentero ha continuato: "L'unica richiesta che ho sempre fatto è quella di avere un qualcosa che fosse al livello di quello che abbiamo già fatto. Niente di meno, perché il nostro pubblico non si può deludere con qualcosa di meno interessante, meno bello, meno entusiasmante di come sono state le prime 3 stagioni. Quello che sarà Doc 5 è il frutto di un lungo lavoro di confronto, di pre-scrittura, dove si iniziano a buttare giù delle idee. Se quelle idee saranno sufficientemente forti per giustificare un Doc 5, lo faremo".
Il cast e la produzione di Doc 4
Intanto, giovedì 1 ottobre riparte Doc 4, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Soggetto di serie: Francesco Arlanch, Viola Rispoli. Adattamento del soggetto di serie: Francesco Arlanch, Viola Rispoli, Paolo Piccirillo. Al fianco del 'doc' Luca Argentero, il cast vede Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Alessandro Piavani, Gabriele Falsetta, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni e Cristina Marino.
Da dove riparte Doc 4
Da dove riparte Doc 4? È passato poco più di un anno da quando, alla fine della terza stagione, Doc aveva deciso di prendersi una pausa dall'ospedale per poter stare accanto alla ex moglie Agnese (interpretata da Sara Lazzaro), affetta da una rara malattia: il mesotelioma. In questa quarta stagione Andrea Fanti rientra nel reparto, che era stato lasciato nelle mani della dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), nominata nel frattempo Primaria di Medicina interna. La dottoressa Giordano non aveva ereditato una situazione facile: i conti del reparto erano in rosso, ha dovuto gestire uno specializzando problematico all'interno della squadra, confrontarsi con il nuovo Direttore sanitario - Stefano Campigli, chiamato a fare tutti i tagli necessari per evitare il fallimento dell'Ambrosiano - e con il conseguente acquisto da parte di una holding privata. Tagli che hanno costretto Giulia a dimezzare il personale e a efficientare il reparto, eliminando letti di degenza per sostituirli con un ambulatorio: meno tempo per l'ascolto dei singoli malati, quindi, ma possibilità di visitare più pazienti. Una visione che Doc non può che rifiutare. Comincia così la sua crociata per riportare in reparto quella che è la sua visione: più medici, più infermieri e più letti. Poco importa che questa battaglia finisca per travolgere Giulia, una delle persone più importanti della sua vita. Per Andrea, infatti, non si tratta solo di una questione professionale. Quello che non riesce ad accettare è che le cose siano cambiate e, inconsciamente, vuole fare di tutto per ricostruire il passato perduto. Una ferita che condivide con Matteo, un nuovo specializzando pieno di idealismo in cui Doc finisce per rivedere sé stesso, prendendolo sotto la sua ala.
Le morti sospette all'Ambrosiano
A unirli, oltre alla passione per la medicina, c'è anche la necessità di fare chiarezza su alcune morti sospette avvenute all'interno dei vari reparti dell'Ambrosiano. Che sia opera di un pazzo? O, forse, è una crudele strategia del direttore sanitario per tagliare i costi?
I nuovi personaggi della quarta stagione
Quello del Direttore Sanitario Stefano Campigli (interpretato da Gabriele Falsetta) è uno dei nuovi personaggi della quarta stagione di 'Doc', insieme allo specializzando Matteo Pellegrini (interpretato da Alessandro Piavani), alla dottoressa Lidia Morganti (interpretata da Cristina Marino), alla nuova Direttrice Generale del Policlinico Ambrosiano Paola Grandi (interpretata da Irene Ferri), alla dottoressa Claudia Cinone (interpretata da Sara Mondello) e al dottor Dante Pellegrini (interpretato da Andrea Pennacchi).
Le location delle riprese
Le riprese della quarta stagione si sono svolte tra Roma, Milano e Formello. Per la location ospedaliera, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l'Università Campus Bio-Medico di Roma hanno messo a disposizione spazi e tecnologie.
Cosa è successo dall'inizio
Cosa è successo dall'inizio. Tutto è partito da un colpo di pistola alla testa. È stato questo a mandare in frantumi la vita di Andrea Fanti, Primario di Medicina interna al Policlinico Ambrosiano di Milano. Anche se è sopravvissuto, una volta uscito dal coma Andrea ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta: gli ultimi 12 anni della sua vita sono svaniti nel nulla. Non ricorda la fine del suo matrimonio con Agnese, la morte del figlio, l'inizio della relazione con Giulia. Un vuoto da cui non è stato facile riprendersi, ma che si è rivelato un'inaspettata opportunità: perché se prima dello sparo era freddo e distante, grazie all'amnesia Andrea ha avuto modo di avvicinarsi ai pazienti, capirne le esigenze e i bisogni, diventando un medico - ma anche un uomo - migliore. È diventato Doc.
Dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costata la memoria nella prima stagione, dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia nella seconda e aver provato a recuperare i suoi ricordi con una terapia, Doc decide alla fine della terza stagione di prendersi un'aspettativa per assistere Agnese.
L'ispirazione del personaggio di Doc
La storia di Doc è liberamente ispirata a quella del dottor Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, con il quale gli attori mantengono un rapporto di affetto. "Con il vero doc c'è sempre un legame profondo" ha raccontato Argentero. "Io talvolta lo chiamo, per una consulenza medica proprio" ha aggiunto Matilde Gioli.