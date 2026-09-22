Ultimo a sorpresa all'anteprima, fan impazziti a Porta di Roma

AGI - Il 22 settembre non è una data qualunque per Niccolo' Morriconi, in arte Ultimo, né per il suo pubblico. È diventata un inno, un appuntamento sacro grazie a uno dei suoi brani più belli e sentiti. La prima del docufilm "Ultimo - Tutto. Live a Tor Vergata" non poteva, dunque, che tenersi oggi. Ancora una volta, l'artista si è dimostrato fedele al suo nome e alle sue radici, preferendo la periferia al centro cittadino.
Ultimo sorprede ancora i suoi fan
Mentre nel cuore di Roma al Barberini era stata organizzata una proiezione vip alla quale hanno partecipato la stampa, gli studenti di Tor Vergata, gli amici di sempre e i genitori del cantautore, parsi visibilmente emozionati all'ingresso in sala e avvicinati anche dai fan Ultimo ha scelto di fare una sorpresa presentandosi al cinema di Porta di Roma, nella periferia romana, la sala cinematografica più vicina alla sua casa nella Capitale.
L'affetto smisurato dei presenti si è manifestato non appena è entrato in sala: maglia nera, cappellino in testa, una birra in mano e le braccia aperte in un ideale abbraccio a tutto il suo pubblico. È stato di parola e l'ha mantenuta. Cellulari che si sono accessi tra urla e grida con i fan ad intonare la sua musica, increduli di avere a pochi metri il loro idolo. Un legame viscerale con il pubblico che l'artista aveva già celebrato in mattinata, affidando a un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram la genesi di questa giornata.
"Non sentirsi soli anche se si vive da esclusi"
Ricordando come "10 anni fa oggi ero per la prima volta sulla ruota di Londra a sognare la vita che volevo", Ultimo ha spiegato che quel momento ha ispirato il celebre brano omonimo, una traccia che non voleva rimanesse "solo una canzone d'amore". Il suo intento, ha scritto ai fan, era quello di gridare di "non sentirsi soli anche se si vive da esclusi", trasformando la canzone in una vera e propria "missione". Una promessa solenne fatta al suo pubblico: non scrivere "solo musica, ma vita della gente", con l'obiettivo di "cantare in pieno inverno per dar la primavera".
Ora, dopo aver da poco ricevuto il certificato ufficiale del Guinness World Record per il maggior numero di biglietti venduti nella storia per un concerto live, l'artista è pronto a sbancare anche il box office cinematografico. Il docufilm, le cui proiezioni sono in programma dal 22 al 30 settembre nelle sale di tutta Italia e che hanno già fatto registrare vendite record da tutto esaurito sin da quando sono stati messi in vendita i biglietti, non si limita infatti a riproporre l'esibizione dal vivo. Al contrario, la regia trascina lo spettatore e, in alcuni momenti, racconta con il piglio del vero documentario come è stato realizzato questo concerto irripetibile, rendendolo di fatto eterno anche nella storia del grande schermo.