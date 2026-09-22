Trump all'Onu: Con la guerra all'Iran ho evitato catastrofe

AGI - "Posso riferirvi con orgoglio che l'America e' tornata e che oggi il nostro Paese è più forte che mai". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York. "La nostra economia è l'invidia del mondo. Le nostre forze armate sono le più potenti della Terra. La nostra tecnologia non è seconda a nessuno e siamo leader praticamente in ogni campo. La nostra energia alimenta il pianeta. L'America sta risorgendo. La nostra nazione sta crescendo. La nostra potenza si sta espandendo. Il nostro Paese sta meglio che mai e il nostro futuro è davvero radioso", ha aggiunto.
Trump, non sono più i bulli del Medio Oriente
"Per 51 anni, il fanatico regime iraniano ha governato attraverso spargimenti di sangue e massacri, seminando morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre; agivano da bulli in Medio Oriente, ma non lo sono più", ha dichiarato Trump alle Nazioni Unite. "Sin dal mio ingresso sulla scena politica, la mia posizione è stata ferma: non permetterò mai all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Appena insediatomi l'anno scorso, ho immediatamente avviato negoziati con l'Iran, offrendo piena cooperazione economica in cambio della cessazione del programma nucleare e del sostegno al terrorismo, ma hanno rifiutato. Hanno rifiutato categoricamente. È stato un grave errore", ha affermato il tycoon. "In seguito, con l'operazione "Midnight Hammer", le forze armate statunitensi hanno annientato il loro programma nucleare, seppellendolo sotto montagne di macerie. E ancora una volta, esorto l'Iran a raggiungere un accordo", ha aggiunto.
Trump, si comportano male perché sono disperati
Il regime terrorista si comporta in modo sconsiderato non perché sia forte e sicuro di se', ma perché è debole e disperato". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York, riferendosi all'Iran.
"Con operazione ho evitato altra catastrofe 7/10"
"Dopo aver concesso all'Iran ogni possibilita' di raggiungere un accordo, ho agito per garantire che ne' gli Stati Uniti ne' alcuna nazione dovessero mai trovarsi ad affrontare un simile incubo, un problema cosi' catastrofico". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York, facendo riferimento al 7 ottobre.
"O accordo o li anniento; credo accordo presto"
"Ho una decisione importante da prendere: si concludera' un accordo con l'Iran che permetta loro di ricostruire e creare un Paese molto piu' grande di quanto non sia mai stato in passato, magari una delle nazioni piu' importanti del Medio Oriente o addirittura del mondo?
Oppure devo annientare la Repubblica Islamica, e farlo in fretta, senza mai dare loro la possibilita' di uccidere e distruggere ancora persone e Paesi? Devo forse spedirli all'inferno, senza alcuna possibilita' di sopravvivenza e senza alcuna speranza di grandezza futura o di una discendenza?". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York.
"Credo pero' che concluderemo un accordo subito dopo le elezioni, perche' per loro non avrebbe senso fare diversamente.
Stanno aspettando di vedere come andro' alle elezioni di meta' mandato. Cio' che non capiscono e' che io non mi candido.
L'ho gia' fatto e ho vinto in modo schiacciante. Abbiamo ottenuto una vittoria travolgente e restero' in carica per altri due anni e mezzo. E' il Partito Repubblicano a correre alle elezioni, e io li sosterro'. Ma io non mi candido", ha aggiunto.
"Giù crimini a Washington; ristoranti pieni"
"Quando sono arrivato a Washington D.C. il 20 gennaio dello scorso anno, la città era infestata dalla criminalità, e ora la criminalità è diminuita dell'87%, e puntiamo al 100%. Il turismo, se ci fate caso - e immagino che molti di voi ci siano stati - è fiorente. I ristoranti sono pieni e la gente è orgogliosa della capitale del nostro Paese. Sono orgogliosi come mai prima d'ora".
Cuba uno Stato fallito che sta collassando, cadrà
"La mia amministrazione sta inoltre perseguendo un cambiamento fondamentale della situazione a Cuba, dove il regime comunista e' sottoposto a una pressione enorme, la piu' forte che abbia mai subito. E' uno Stato che ha fallito completamente; sta collassando come mai prima d'ora e crollera'". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York.