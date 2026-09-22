Miss Italia 2026: Chi è Sarah Rizea?

AGI - Il progetto degli studi universitari, uno sguardo intenso e luminoso, la passione immensa per lo sport. Ad aggiudicarsi la fascia di più bella dello stivale è stata la diciottenne Sarah Rizea.
Originaria di Vado Ligure (SV), la giovanissima è entrata nella fase finale del concorso con il titolo di Miss Liguria.
L’atleta dietro la fascia di miss
Una reginetta di bellezza abituata a impegno e sacrificio: Rizea, infatti, gareggia nella nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato e nella Nazionale di nuoto artistico. Un impegno che la classe 2007 prende con serietà e dedizione, e che la porta a vivere giornate intense scandite da allenamenti, obiettivi internazionali, rigore tecnico e responsabilità agonistiche.
Nonostante la giovane età, infatti, il suo palmarès vanta traguardi internazionali di rilievo. Nel 2024 ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Europei di Belgrado nel duo misto tecnico e il bronzo ai Mondiali Juniores di Lima, a cui si aggiungono i podi in Coppa del Mondo ottenuti nella Super Final di Budapest e a Somabay.
Ma dietro la tenacia della nuotatrice emerge una ragazza sensibile, spontanea e disponibile a mettersi in gioco. Come si evince dalla sua presentazione sul sito di Miss Italia, non ha affatto problemi a gestire ansie e imprevisti, sforzandosi di trovare sempre un bilanciamento interiore: capacità forgiate proprio dalla vita in vasca, che frequenta da quando ha 8 anni.
La vittoria al Castello di Santa Severa
La vittoria della giovane ligure è arrivata in una location da fiaba, il Castello di Santa Severa, al termine della serata presentata dalla conduttrice televisiva e podcaster Giulia Salemi.
Qui la diciottenne è stata incoronata regina della 87ª edizione di Miss Italia, posizionandosi sul primo gradino del podio della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Subito dietro di lei si sono classificate Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e, al terzo posto, Sara Genova (Calabria), 20 anni, studentessa di liceo.