Cosa lega Argentero a Ozpetek e Mina? Pino Daniele
Argentero affida il suo volto a Ozpetek per il videoclip di Mina (VIDEO)
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Argentero affida il suo volto a Ozpetek per il videoclip di Mina (VIDEO)

Diffuso il filmato che accompagna la canzone 'Vento di passione', brano del nuovo disco 'Dilettevoli inedite eccedenze'
Luca Argentero nel backstage del vidoeclip di Ferzan Ozpetek
Luca Argentero nel backstage del vidoeclip di Ferzan Ozpetek
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AGI - Oltre tre minuti di telecamera fissa sul volto serio e pacato di Luca Argentero. In sottofondo Mina che canta, con la sua voce calda e inconfondibile, una sua interpretazione di ‘Vento di passione’, canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo in duetto con Giorgia nel 2007, dando una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione.

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Il nuovo singolo di Mina esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali e, appunto, viene accompagnato da un video firmato dal regista Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. Un videoclip originale, in cui le parole e la musica si fondono con l’immagine, quasi un quadro, disegnata dal regista italo-turco che viene stravolta solo alla fine quando l’attore torinese sfodera un bellissimo sorriso.

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Il primo brano da Dilettevoli inedite eccedenze

Vento di passione’ è il primo brano estratto da ‘Dilettevoli inedite eccedenze’ - il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order da oggi - della collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto.

La tracklist dell'album

Ecco i titoli della tracklist: LATO A - “A costo di morire”; “Vento di passione”; “Settembre”; “Canzone triste”; “Carrettieri”. LATO B - “La mia serenata”; “Dans mon île”; “Vierno”; “Yes I Know My Way”; “Eleanor Rigby”.

Le cover inedite interpretate da Mina

Questo ‘Dilettevoli’ ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. Un disco di cover di Mina non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una attenta ricerca musicale che porta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo Mina ha saputo scovare.

Dilettevoli inedite eccedenze - cover
Dilettevoli inedite eccedenze - cover

Le immagini inedite di Mina e Mauro Balletti

Le ‘Dilettevoli eccedenze’ diventano anche fotografiche. Mina e Mauro Balletti hanno cercato negli archivi e selezionato dodici immagini inedite che arricchiscono il libretto facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione.

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