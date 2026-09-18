Cosa lega Argentero a Ozpetek e Mina? Pino Daniele

AGI - Oltre tre minuti di telecamera fissa sul volto serio e pacato di Luca Argentero. In sottofondo Mina che canta, con la sua voce calda e inconfondibile, una sua interpretazione di ‘Vento di passione’, canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo in duetto con Giorgia nel 2007, dando una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione.
Il nuovo singolo di Mina esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali e, appunto, viene accompagnato da un video firmato dal regista Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero. Un videoclip originale, in cui le parole e la musica si fondono con l’immagine, quasi un quadro, disegnata dal regista italo-turco che viene stravolta solo alla fine quando l’attore torinese sfodera un bellissimo sorriso.
Il primo brano da Dilettevoli inedite eccedenze
‘Vento di passione’ è il primo brano estratto da ‘Dilettevoli inedite eccedenze’ - il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order da oggi - della collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto.
La tracklist dell'album
Ecco i titoli della tracklist: LATO A - “A costo di morire”; “Vento di passione”; “Settembre”; “Canzone triste”; “Carrettieri”. LATO B - “La mia serenata”; “Dans mon île”; “Vierno”; “Yes I Know My Way”; “Eleanor Rigby”.
Le cover inedite interpretate da Mina
Questo ‘Dilettevoli’ ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima. Un disco di cover di Mina non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una attenta ricerca musicale che porta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo Mina ha saputo scovare.
Le immagini inedite di Mina e Mauro Balletti
Le ‘Dilettevoli eccedenze’ diventano anche fotografiche. Mina e Mauro Balletti hanno cercato negli archivi e selezionato dodici immagini inedite che arricchiscono il libretto facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione.