Torna 'Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi debutta alla conduzione

AGI - Torna “Chi l'ha visto?”, uno dei programmi più longevi della Rai, con una nuova conduzione dopo l'addio di Federica Sciarelli. Dal 23 settembre, e poi ogni mercoledì sera, sarà Raffaella Griggi, storica inviata del programma di Rai 3, a debuttare nel ruolo di conduttrice.
Un pensiero per il papà e un appello a Sciarelli
"Per me è un onore e un orgoglio - ha detto la giornalista in conferenza stampa a via Teulada -. Provo un senso di gratitudine e di responsabilità. Spero di essere all'altezza della situazione. Questo è un traguardo che condivido con tutti i colleghi di strada che hanno fatto un percorso da marciapiede, lineare e trasparente, che hanno lavorato senza mai lamentarsi. In un momento così particolare vorrei dedicare un pensiero a mio papà e a Federica Sciarelli a cui farei anche un appello, se vuoi tornare... noi siamo qui. 'Chi l'ha visto?' è un patrimonio immenso e quindi non cambia. Il format è un baluardo, non diventerà un programma di cronaca nera".
Le novità del programma
Lo schema del programma quindi non cambierà, ha spiegato, con "l'obiettivo che è sempre quello di dare aiuto agli altri, dare un primo soccorso". Anche se ci saranno delle novità: "Ci occuperemo di una nuova emergenza sociale, quella che riguarda i giovani che si perdono nella Rete. Un'altra forma di 'scomparsi' che sono i digitali. E poi - ha proseguito - ci sarà uno spazio curato dagli inviati che racconteranno i casi storici, quelli cult che hanno fatto la storia di 'Chi l'ha visto?'. Noi speriamo che lo spettatore veda dal divano il programma e poi vada giù in strada per aiutare".
Prima puntata senza Sciarelli
Nella prima puntata non ci sarà Federica Sciarelli come ospite per un passaggio di testimone "ma mi ha mandato un 'cuore' - ha raccontato ancora la nuova conduttrice - e mi ha invitato a essere me stessa, come mi hanno consigliato tutti quelli che mi conoscono. Sono dispiaciuta che sia andata via, ma lei è contenta cosi'".
La maggiore difficoltà per Raffaella Griggi? "Gestire questa nuova visibilità, questa è la difficoltà più grande per me... Io sarò la stessa che avete visto nelle cucine dei familiari degli scomparsi nel corso dei collegamenti. A parte le scarpe..." ha detto sorridendo.
Corsini sull'opzione Fagnani
"Ci sono state tante interlocuzioni per la conduzione di 'Chi l'ha visto?' - ha ammesso il direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini - è stata sondata anche Francesca Fagnani che è un talento e una risorsa della nostra azienda, ha grande esperienza anche con un background di cronaca, di crime ma poi ha prevalso una scelta interna. La Rai è una realtà complessa e articolata, le valutazioni sono state tante ma poi ha prevalso la scelta interna, una decisione che dimostra come all'interno di questa azienda ci siano competenze e talenti che possono essere valorizzati".
"La decisione finale è stata mia - ha sottolineato il direttore Approfondimento Rai - Raffaella Griggi è un'inviata e un volto storico di 'Chi l'ha visto' da 10 anni. Certo, raccoglie un'eredità importante ma sono sicuro che insieme alla squadra continuerà a esserci equilibrio, visione e sensibilità e che si potrà dare ulteriore slancio al programma. La prima puntata andò in onda nell'aprile del 1989 ma 'Chi l'ha visto?' non solo è uno dei più longevi ma anche dei programmi di maggior successo. Non possiamo che esserne orgogliosi. E il segreto di questo successo è nel rapporto con il pubblico con cui ha costruito negli anni un legame fondato su fiducia e consapevolezza", ha concluso Corsini.
E sul fatto che per la conduzione di 'Chi l'ha visto?' sia stata sondata Fagnani, anche Griggi ha detto la sua: "Io non la conosco ma forse un profilo interno era più adatto e la redazione è stata felice. Per me è stata una sorpresa e ho avuto centinaia di telefonate da colleghi e anche dalla concorrenza, un plauso alla scelta interna. La mia è stata una scelta pulita e coraggiosa, che premia una gavetta fatta sia in Rai sia fuori".