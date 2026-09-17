'Forza Lecce' e il video di Helen Mirren da Jimmy Fallon è virale

AGI - Non è un mistero, per chi frequenta la zona, che Helen Mirren trascorra felicemente molto tempo a Tiggiano, nel Salento, dove ha comprato casa. Ma che l'attrice sia anche una sfegatata tifosa del Lecce ora lo sa tutto il mondo, dopo la sua apparizione allo show di Jimmy Fallon.
La gag al Late Show di Jimmy Fallon
La grande interprete britannica, premio Oscar per “The Queen” nel 2006, è stata ospite del The Late Show un paio di giorni fa e ha inscenato una gag con Fallon proprio sul calcio.
“Secondo un recente studio, i tifosi dei New York Giants sono al primo posto per il linguaggio scurrile”, stava dicendo il conduttore quando è stato interrotto da Mirren.
En zo was Lecce opeens op prime-time tv in Amerika. pic.twitter.com/Dpu3Q3vS7U— Wesley Victor Mak (@WesleyVictorMak) September 16, 2026
La dichiarazione d’amore per il Lecce
“Oh, è terribile, terribile Jimmy”, ha esordito l’attrice. “Ho appena sentito questa storia dei Giants e mi ha fatto arrabbiare”. Fallon allora ha replicato: “Certo, perché sei una donna di classe”.
E lei ha subito risposto: “No, no. Non è per questo. È che sono una tifosa sfegatata del Lecce, una squadra di calcio italiana. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari!”.
Il video rilanciato sui social
L’uscita di Helen Mirren è stata particolarmente apprezzata dalla squadra pugliese, che ha rilanciato il video sui propri account social, contribuendo a renderlo virale tra i tifosi giallorossi.