'Forza Lecce' e il video di Helen Mirren da Jimmy Fallon è virale
"Forza Lecce" e il video di Helen Mirren da Jimmy Fallon fa il giro del web [VIDEO]
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"Forza Lecce" e il video di Helen Mirren da Jimmy Fallon fa il giro del web [VIDEO]

L'attrice britannica, premio Oscar nel 2006, ha inscenato una gag al The Late Show giocando sulla sua passione per il club giallorosso
"Forza Lecce" e il video di Helen Mirren da Jimmy Fallon fa il giro del web
Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Helen Mirren
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AGI - Non è un mistero, per chi frequenta la zona, che Helen Mirren trascorra felicemente molto tempo a Tiggiano, nel Salento, dove ha comprato casa. Ma che l'attrice sia anche una sfegatata tifosa del Lecce ora lo sa tutto il mondo, dopo la sua apparizione allo show di Jimmy Fallon.

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La gag al Late Show di Jimmy Fallon

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La grande interprete britannica, premio Oscar per “The Queen” nel 2006, è stata ospite del The Late Show un paio di giorni fa e ha inscenato una gag con Fallon proprio sul calcio.

“Secondo un recente studio, i tifosi dei New York Giants sono al primo posto per il linguaggio scurrile”, stava dicendo il conduttore quando è stato interrotto da Mirren.

La dichiarazione d’amore per il Lecce

“Oh, è terribile, terribile Jimmy”, ha esordito l’attrice. “Ho appena sentito questa storia dei Giants e mi ha fatto arrabbiare”. Fallon allora ha replicato: “Certo, perché sei una donna di classe”.

E lei ha subito risposto: “No, no. Non è per questo. È che sono una tifosa sfegatata del Lecce, una squadra di calcio italiana. Forza Lecce! E siamo noi i tifosi più volgari!”.

Il video rilanciato sui social

L’uscita di Helen Mirren è stata particolarmente apprezzata dalla squadra pugliese, che ha rilanciato il video sui propri account social, contribuendo a renderlo virale tra i tifosi giallorossi.

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