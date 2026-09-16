Tutti al funerale di Fedez e Simona Ventura, 'Rip 2' su Prime Video

AGI — Torna "Roast in Peace", il comedy show di successo con il più esilarante e spietato funerale televisivo guidato dall'officiante Michela Giraud. Presentata a Roma, la seconda stagione del programma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 18 settembre con 6 episodi.
Prodotto da Stand By Me in collaborazione con la piattaforma, il format vedrà cinque nuove celebrità pronte a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A "onorare" la loro memoria con ironia e sarcasmo sarà un cast di quattro spietati comici: le new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Ad unirsi a loro, nel ricordo di ogni "defunto", ci sarà anche un Inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip "roastato" che interverrà a sorpresa.
Le novità della seconda stagione
"Le novità sono due nuovi ingressi, Max Angioni e Martina Catuzzi, bravissimi comici, che si uniscono a Eleazaro e Stefano - ha anticipato la conduttrice Michela Giraud - In più ci sarà un 'inconsolabile' che roasterà a sorpresa i concorrenti. Il vip più sorprendente? È stato Alessandro Borghese, molto auto ironico non me lo aspettavo così". Proprio lo chef ha raccontato con ironia la genesi del suo "funerale": "Al mio funerale vorrei che fosse tutto grasso, opulento, un gran buffet in stile americano. Il mio ristorante si chiama 'Il lusso della semplicità', potremmo cambiare la parola 'lusso' con 'lutto'. Mi hanno sorpreso le domande e i comici, bravi, pungenti e sul pezzo. È una libertà televisiva che si può esprimere in questo programma". E sulla presenza di Carlo Cracco spoilerato fra le guest star ha aggiunto: "È stata una sorpresa vederlo, preferisco lui alle recensioni negative".
Fedez: "La paura di questa estate? Se fossi morto sarei stato in tema"
Grande attesa per il roast di Fedez, che ha commentato la sua partecipazione con marcato sarcasmo: "La paura di questa estate? Se fossi morto sarei stato in tema con il programma. È stato super divertente partecipare, lo rifarei anche perché pagano". E a chi, tra i comici, gli fa notare che in puntata rideva a tutto domandandogli se fosse "merito" dei farmaci che prende, il rapper ha ribattuto: "No, no, sono io che rido già di mio". Una sportività riconosciuta anche dalla new entry Martina Catuzzi: "Non è stato permaloso, ci ha detto 'ditemi tutto quello che volete'. Pensavo sarebbe stato il più difficile, invece è stato il più divertente".
Simona Ventura e Asia Argento: autoironia e risate
Spazio poi a Simona Ventura, che confessa: "Ho l'autoironia in me e mi ha salvato fino adesso. Festeggio 40 anni di carriera l'anno prossimo e senza sarei già stata 'Rip' da tempo. Questo programma è stata una boccata d'aria fresca, senza regole. Ormai siamo abituati al politically correct, qui invece dovevi subire". Sulla stessa lunghezza d'onda Asia Argento: "Un'esperienza che mi ha fatto bene, sono risorta", ha dichiarato, scherzando poi su Giuseppe Cruciani ("bello, intelligente, ma io sono maniaca dell'igiene e lui non si lava").
Cruciani: "Sono per la massima violenza verbale"
Il conduttore radiofonico de 'La Zanzara', dal canto suo, ha rilanciato: "Dato che compio 60 anni, mi sono lavato quindi potete stare tranquilli. Mi sono trovato bene perché sono circondato da infami senza cuore. Sono per la massima violenza verbale e non per quella fisica, come il mio maestro Vittorio Sgarbi". Cruciani ha poi bocciato ridendo l'intervento dell'amico David Parenzo, guest star nel suo episodio: "Non mi è piaciuto, quando deve fare le cose preparate non rende. Ma spero non venga tagliato nulla in montaggio, a meno che non siano cose soggette a querela".
I comici promettono: "Una marea di battute"
Il tasso di "cattiveria" del programma è confermato proprio dai comici. Max Angioni promette "una marea di battute", sottolineando come quest'anno il cast sia "un pochettino più libero". Stefano Rapone rivela che la stagione "è molto più cattiva rispetto alla prima, un passo avanti perché il roast in Italia fa fatica ad arrivare: è sempre sembrato che insultare stesse male", mentre Eleazaro Rossi la definisce "un'edizione epocale": "Mi aspettavo che i colleghi andassero giù pesanti, ma sono andati oltre le mie aspettative. Il personaggio che mi ha stupito di più è stato Fedez, perché si è preparato e, per rispondere al mio Roas, ha detto tante cose su mia mamma facendomi ridere".