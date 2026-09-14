Filorosso riparte dal caso Lavitola, 'non è un processo a Report'

AGI - Parte dal caso Lavitola - Ranucci l'avventura in prima serata di Filorosso, il programma condotto dal giornalista Antonino Monteleone, in onda ogni martedì su Rai 3 e RaiPlay alle 21.20.
Durante la conferenza stampa negli studi Rai di Milano, dove la trasmissione si è trasferita da Roma, Monteleone ha ribadito la propria stima nei confronti di Sigfrido Ranucci. "Continuo ad avere rispetto e una stima enorme per Ranucci, un collega stimabile che vive un momento molto complicato", ha dichiarato il giornalista.
"Sono stati Milena Gabanelli e Ranucci, quando avevo 26 anni, a notarmi in una trasmissione della concorrenza e a portarmi a fare Report. Al gruppo di lavoro di Report va tutto il mio rispetto e la mia ammirazione: è un patrimonio della Rai e soprattutto del pubblico che gli è affezionato".
L'inchiesta sul caso Lavitola-Ranucci
Il focus della puntata inaugurale (il 15 settembre) e delle prossime settimane sarà in particolare "su chi è Valter Lavitola e sul mondo in cui potrebbe avere sfruttato un'amicizia importante come quella con Ranucci". "L'ex presentatore di Report vittima di una clamorosa shit storm?", gli viene chiesto. E lui: "Non credo rientri nemmeno nella top ten delle shit storm. Non ci saremmo dovuti occupare di un fatto così importante? Farlo sulla Rai è più scomodo ma ci tenevo che non passasse come un processo a Report". Il conduttore se la prende con chi "si è infilato" nella vicenda pur non sapendo "come si fa giornalismo investigativo, soprattutto quello televisivo che è più difficile di quello scritto". E rivendica che nella stagione estiva "una delle più importanti interviste a Lavitola è andata in onda da noi".
La difesa del giornalismo investigativo
Monteleone ha inoltre criticato quanti si sono inseriti nel dibattito senza conoscere a fondo le dinamiche del giornalismo d'inchiesta, sottolineando come quello televisivo presenti complessità ancora maggiori rispetto a quello della carta stampata.
Il conduttore ha anche rivendicato il lavoro svolto dalla trasmissione durante l'estate, ricordando che una delle più importanti interviste a Lavitola è stata trasmessa proprio da Filorosso.
Il ricordo di Emma Bonino
Nel menu della prima puntata anche la scomparsa della leader radicale Emma Bonino, "una figura che ha fatto discutere ma ha riavvicinato l'intero arco parlamentare per la sua capacità di seguire ideali molto forti anche 'sporcandosi' le mani per realizzarli". In linea generale Monteleone ha sottolineato che "non esiste un giornalismo di inchiesta di destra e uno di sinistra. Il germe che ti spinge a fare il giornalista è quello del 'rompiscatole'. Il tema mi interessa nella misura in cui il modo in cui il giornalista vota orienta la selezione delle fonti ma il pubblico è nella posizione di esigere il massimo della qualità ed è nostro dovere offrire il massimo della serietà".
La sfida del prime time di Rai 3
Il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini ha chiarito la collocazione oraria di 'Filorosso' nel palinsesto. "E' una scelta significativa, per la prima volta fa ingresso nel palinsesto autunnale-invernale. E' una scelta che nasce dai risultati e dal lavoro fatto in estate quando il programma è riuscito a raccontare in maniera approfondita l'attualità mettendo insieme gli strumenti del talk classico e del giornalismo d'inchiesta. Sappiamo che il martedì è una serata affollata. L'idea è quella di fornire delle chiavi di lettura diverse e qualificate superando i rituali del talk show in senso stretto, come quello dei dibattiti urlati".
Gli ospiti della prima puntata
In studio nella puntata del 15 settembre ci saranno come ospiti anche Massimo Cacciari, Ferruccio De Bortoli, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.
Il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha spiegato le ragioni della collocazione stabile del programma nel palinsesto autunnale e invernale.
"È una scelta significativa. Per la prima volta Filorosso entra nel palinsesto autunnale-invernale. La decisione nasce dai risultati ottenuti e dal lavoro svolto durante l'estate, quando il programma è riuscito a raccontare l'attualità unendo gli strumenti del talk show tradizionale a quelli del giornalismo investigativo".
Secondo Corsini, l'obiettivo è offrire al pubblico chiavi di lettura originali e autorevoli, superando i meccanismi tipici dei talk show fondati esclusivamente sul confronto acceso e sui dibattiti urlati.
Gli ospiti della prima puntata
Ad animare il dibattito in studio saranno anche il filosofo Massimo Cacciari, il giornalista Ferruccio De Bortoli, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.
Il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini ha chiarito la collocazione oraria di 'Filorosso' nel palinsesto. "E' una scelta significativa, per la prima volta fa ingresso nel palinsesto autunnale-invernale. E' una scelta che nasce dai risultati e dal lavoro fatto in estate quando il programma e' riuscito a raccontare in maniera approfondita l'attualita' mettendo insieme gli strumenti del talk classico e del giornalismo d'inchiesta. Sappiamo che il martedi' e' una serata affollata. L'idea e' quella di fornire delle chiavi di lettura diverse e qualificate superando i rituali del talk show in senso stretto, come quello dei dibattiti urlati". In studio domani ci saranno come ospiti anche Massimo Cacciari, Ferruccio De Bortoli, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. (AGI)