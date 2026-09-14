Morto lo stilista Bob Mackie: vestì Cher e Diana Ross

AGI - Lo stilista e costumista americano Bob Mackie, noto per le creazioni glamour e ricche di paillettes realizzate per celebrità del calibro di Cher e Diana Ross, è morto all'età di 87 anni.
L'annuncio è stato dato questo lunedì 14 settembre sui suoi profili social. "È con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa di Bob Mackie, avvenuta oggi. Ha vissuto i suoi 87 anni appieno, realizzando il sogno di diventare stilista e costumista: l'unica cosa che avesse mai desiderato fare. Il suo genio e le sue creazioni straordinarie resteranno per sempre, continuando a portare bellezza nel mondo", si legge nella nota. Il messaggio non ha reso nota la causa del decesso né ha fornito ulteriori dettagli sulla sua scomparsa.
Piume, pailettes e perline
Mackie nacque in California il 24 marzo 1939 ed è stato una delle figure più influenti del panorama della moda, ma anche per la televisione e il teatro americani. Il suo lavoro - caratterizzato da sfarzosi abiti da sera femminili dalle forme stravaganti e arricchiti da paillettes, piume e perline - gli è valso sia premi Emmy che Tony Award. Soprannominato il 'Sultano delle Paillettes' (Sultan of Sequins), ha ricevuto candidature agli Oscar, è stato inserito nella Hall of Fame della Television Academy e ha ottenuto un premio alla carriera dal Council of Fashion Designers of America (CFDA).
Gli esordi e il successo
La sua carriera iniziò con studi artistici - poi abbandonati - e subì una svolta decisiva quando fu notato dalla costumista Edith Head. Ciò lo portò a lavorare come disegnatore di bozzetti presso la Paramount Studios nel 1961, catapultandolo in quel mondo hollywoodiano che fino ad allora aveva solo sognato. Mackie si affermò come costumista grazie a 'The Carol Burnett Show', uno dei programmi più seguiti della fine degli anni Sessanta: realizzò circa 17 mila costumi per la comica e conduttrice che dava il nome allo show. La sua fama crebbe ulteriormente con il varietà dei primi anni Settanta 'The Sonny & Cher Comedy Hour', ma fu soprattutto la mente creativa dietro i look più memorabili della celebre cantante, costruendosi successivamente una clientela stellare che includeva Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton e Madonna.
Da Cher a Marilyn Monroe
Tra le sue creazioni più celebri figura il 'revenge dress' indossato da Cher agli Oscar del 1986, caratterizzato da una gonna a vita bassissima che lasciava scoperto il ventre snello, un top minuscolo con uno strato di rete sul seno e un imponente copricapo di piume nere. Mackie disegnò anche il 'naked dress' indossato da Marilyn Monroe per cantare 'Happy Birthday' al presidente John F. Kennedy nel 1962. Un capo che, qualche anno fa, l'imprenditrice Kim Kardashian prese in prestito da un museo per sfoggiarlo sul red carpet del Met Gala, scatenando notevoli polemiche.
Il padre del 'naked dress'
È considerato un pioniere dei 'naked dress' - che all'epoca suscitarono scandalo, come l'abito ornato di piume bianche indossato da Cher al Met Gala del 1974 - ma che da allora sono diventati un elemento immancabile su ogni red carpet. L'artista è rimasto sempre sotto i riflettori nel corso della sua vita, continuando a far brillare le nuove generazioni di dive del pop, come Miley Cyrus, Taylor Swift e Sabrina Carpenter.
È stato sposato con l'attrice Lulu Porter dal 1960 al 1963; la coppia ebbe un figlio, Robert Gordon Mackie Jr., scomparso all'età di 33 anni per complicazioni legate all'Aids. Mackie era anche nonno e bisnonno. Dopo il divorzio, il suo compagno è stato il costumista Ray Aghayan, venuto a mancare nel 2011.