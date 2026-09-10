South Park diventa 'South America' per prendere in giro Trump

AGI - I creatori di "South Park", Trey Parker e Matt Stone, hanno annunciato su Instagram di voler cambiare il nome della loro serie animata, fresca di vittoria agli Emmy, in "SOUTH AMERICA". L'iniziativa rappresenta una chiara provocazione nei confronti di Donald Trump: la mossa fa infatti il verso alla proposta del presidente statunitense di rinominare il lago Ontario in "Lake America", suggerita nel quadro delle recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada.
Annunciata a una settimana dal debutto della ventinovesima stagione, la provocazione prende di mira anche le Big Tech e la stessa casa madre dello show.
L'irriverenza di South Park
Nel loro comunicato, Parker e Stone ironizzano apertamente sulla decisione di Apple e Google di assecondare Trump aggiornando il lago Ontario nelle rispettive applicazioni di mappe: "Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America". La frecciata non risparmia l'emittente Paramount, ringraziata con sarcasmo dai due autori per quella che definiscono "una capitolazione firmata Skydance".
"South Park" va in onda su Comedy Central, canale di proprietà di Paramount. Parker e Stone hanno più volte criticato la fusione tra Paramount e Skydance. Nel luglio 2025, però, Paramount aveva annunciato con i due autori un accordo di rinnovo quinquennale, che include anche i diritti di streaming delle stagioni precedenti su Paramount+.
Le altre ridenominazioni di Trump
Nel corso del suo secondo mandato, Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico "Golfo d'America", nonostante parte delle sue acque si trovino in acque internazionali. Anche in quel caso Apple e Google avevano adeguato le proprie mappe.
Sempre in linea con la sua propensione a ridenominare luoghi, con riferimenti all'America o a se stesso, questa settimana Trump ha proposto di cambiare il nome dello Stato del New Mexico in "New America", anche se non è chiaro se la proposta fosse seria. Il presidente ha inoltre fatto in modo che il suo nome venisse aggiunto all'edificio del Kennedy Center, decisione che ha suscitato polemiche.
Non è la prima frecciata a Trump
Il cambio di nome non è l'unico attacco recente di Parker e Stone al presidente. Dopo la vittoria dell'Emmy, lo show ha pubblicato su Instagram un disegno di Trump con i pantaloni abbassati, circondato dai personaggi della serie, accompagnato dalla scritta "Alla fine hai vinto il tuo Emmy". Una recente trama della serie ha raccontato una relazione sentimentale tra Trump e Satana.
Anche il Canada è stato spesso bersaglio dello show. Nel film del 1999 "South Park: il film, più grande, più lungo e tutto d'un fiato", i canadesi venivano rappresentati come capro espiatorio di un movimento nazionale contro le parolacce dei bambini, attribuite a due comici canadesi chiamati "Terrance e Phillip". Il film, costruito come un musical, conteneva la canzone "Blame Canada", il cui senso complessivo era che si può sempre trovare qualcuno da incolpare per qualsiasi cosa. Tra gli altri bersagli della satira dello show negli anni figurano Saddam Hussein, Tom Cruise, la bibita Prime e i farmaci dimagranti GLP-1.