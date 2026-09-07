Morto Andy Williams il 'Macellaio', wrestler e chitarrista metalcore

AGI - E' morto a soli 48 anni sabato sera dopo essere collassato al termine del suo incontro sul ring a Millvale, in Pennsylvania, Andy “The Butcher” Williams, wrestler professionista che suonava la chitarra nelle band Every Time I Die e Atomic Rule. Come scrive 'Variety', Williams è deceduto in ospedale dove era stato trasportato d’urgenza. A seguito della tragedia gli altri incontri sono stati annullati.
"La All Elite Wrestling è rattristata dalla notizia della scomparsa di Andy Williams, alias The Butcher - si legge in una nota dell'organizzazione di Wresling - musicista pionieristico con gli ETID e gli Atomic Rule, Williams ha compiuto con successo il passaggio al mondo del wrestling professionistico ed era incredibilmente rispettato dai suoi colleghi sia sul ring che fuori. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Williams", conclude la nota.
We just lost another legend today— Onii Chan (@oniichanph) September 6, 2026
The wrestling world has lost a performer who lived with passion both inside the ring and through music.
Andy “The Butcher” Williams has passed away following a medical emergency during a wrestling match, leaving behind fans who knew him for… pic.twitter.com/N1tbC8aQsB
Andy Williams fondatore di due band metalcore
Originario di New York, nel 1998 ha cofondato la band metalcore Every Time I Die di Buffalo, nello Stato di New York, che ha pubblicato nove album prima di sciogliersi nel 2022. La sua nuova band, gli Atomic Rule, avrebbe dovuto partire in tour sulla costa occidentale a novembre insieme ai GWAR, e sabato mattina aveva pubblicato un post in cui scriveva: “Aggiornamento sul lavoro che stiamo portando avanti! Non vediamo l’ora di condividere tutto questo con voi! Ci sentiamo come se avessimo finalmente trovato il nostro posto su questa bellissima terra e ora stiamo correndo a tutta velocità!"
Sul ring del Wrestling a 37 anni
Andy “The Butcher” Williams ha iniziato a praticare wrestling nel circuito indipendente nel 2015 all’età di 37 anni ed è entrato a far parte della All Elite Wrestling nel 2019, esibendosi con il nome d’arte di Butcher (macellaio). I contratti di Williams e Guilmette con la All Elite sono scaduti a giugno e sono tornati al wrestling indipendente.