Moretti spiega perché per 30 anni ha detto 'no' a Venezia

AGI - Grande ovazione in sala stampa ha salutato il ritorno di Nanni Moretti in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dopo trent'anni con "Succederà questa notte", in sala dal 3 dicembre con 01 Distribution.
"Non è vero che io ce l'avessi con Venezia perché non sono stato selezionato - ha voluto subito chiarire Nanni Moretti, rispondendoi ai molti articolo di stampa chge avevano parlato di una sua scelta ben precisa - semplicemente in questi trent'anni i miei film non erano mai pronti d'estate per essere proposti a Venezia. Di solito giravo in primavera, questa volta ho girato in autunno e quindi mi è venuto naturale proporlo a Venezia".
Cosa è cambiato in trent'anni
A chi gli chiedeva cosa è cambiato rispetto al 1989 quando si era presentato a Venezia con 'Palombella Rossa', ha detto Moretti, "ho aperto il mio cinema, come qualcuno di voi sa, che è un lavoro quotidiano. Come regista puoi mettere da parte il tuo lavoro per qualche giorno, anche per qualche mese, qualcuno per qualche anno ma il lavoro di esercente cinematografico è quotidiano".
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La battuta sull'attualità politica
"Mannaggia, volevo tanto parlare dell'attualità politica, ma non c'è più tempo, sarà per un'altra volta". Ironizza così Nanni Moretti chiudendo la conferenza stampa di presentazione del film "Succederà questa notte", in concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Una battuta accolta con grandi risate in sala stampa.