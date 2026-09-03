I falconieri 'proteggono' i Vip dai piccioni sul red carpet
I falconieri 'proteggono' i Vip dai piccioni sul red carpet
Home>Spettacolo

I falconieri 'proteggono' i Vip dai piccioni sul red carpet

Raul Bottezzato è di stanza all'hotel Excelsior, dove la sua Poiana di Harris funge da deterrente per i volatili attratti dalle briciole di cibo
Riccardo Bastianello
Il falconiere Raul Bottezzato con una Poiana di Harris
Il falconiere Raul Bottezzato con una Poiana di Harris
cinema venezia falconieri
di lettura

AGI - "È buono, sì, ma è meglio non toccarlo". Raul Bottezzato, uno dei falconieri 'ingaggiati' per 'proteggere' i Vip contro i piccioni negli hotel più esclusivi di Venezia, risponde così, con un sorriso gentile, alle decine di ospiti che si avvicinano incuriositi ogni giorno.

ADV

Bottezzato è uno dei falconieri schierati a 'difesa' degli ospiti Vip degli hotel Cipriani, Danieli, San Regis, Gabrielli e Venice Venice. Tutti rigorosamente cinque stelle. Strutture che nei giorni della Mostra del cinema ospitano attori, registi e alcune delle star più celebri del grande schermo.

ADV

La rivisitazione di un mestiere antico

Non è difficile immaginare che per un vip avere un piccione che si avvicina a mangiare le briciole di colazioni o pranzi non sarebbe certo una cosa accettabile. Inoltre il servizio non è affatto economico e solo una struttura di un certo livello può permetterselo. E così uno dei mestieri più antichi di sempre, il falconiere, torna rivisitato in chiave moderna.

La Poiana di Harris
La Poiana di Harris

Un metodo "estremamente efficace"

Raul è di stanza all'Hotel Excelsior, uno dei cuori pulsanti della Mostra del Cinema del Lido di Venezia, sulla terrazza dove si alternano un evento dopo l'altro: presentazioni, interviste e shooting fotografici. Sul suo braccio c'è una Poiana di Harris, della stessa famiglia delle aquile. "Siamo due aziende che lavoriamo in questo campo a Venezia - spiega all'AGI - La mia squadra è composta da quattro persone, nell'altra azienda sono qualcuno in più. È sufficiente tenere in mano il rapace per allontanare tutti i piccioni. Lo vedono e sentono il suo odore da lontano e cambiano immediatamente direzione. È un metodo estremamente efficace".

Nato in Romania e cresciuto a Venezia da quando aveva cinque anni, Bottezzato ha sentito parlare della falconeria da due amici e si è innamorato di questo mestiere. "Devi fare un corso ovviamente - prosegue - che dura fino a quando non dimostri di essere in grado di prenderti cura di lui. È strano ritrovarsi a fare un mestiere così antico in mezzo a tutti questi Vip, ma è estremamente bello e appagante".

ADV