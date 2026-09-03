I falconieri 'proteggono' i Vip dai piccioni sul red carpet

AGI - "È buono, sì, ma è meglio non toccarlo". Raul Bottezzato, uno dei falconieri 'ingaggiati' per 'proteggere' i Vip contro i piccioni negli hotel più esclusivi di Venezia, risponde così, con un sorriso gentile, alle decine di ospiti che si avvicinano incuriositi ogni giorno.
Bottezzato è uno dei falconieri schierati a 'difesa' degli ospiti Vip degli hotel Cipriani, Danieli, San Regis, Gabrielli e Venice Venice. Tutti rigorosamente cinque stelle. Strutture che nei giorni della Mostra del cinema ospitano attori, registi e alcune delle star più celebri del grande schermo.
La rivisitazione di un mestiere antico
Non è difficile immaginare che per un vip avere un piccione che si avvicina a mangiare le briciole di colazioni o pranzi non sarebbe certo una cosa accettabile. Inoltre il servizio non è affatto economico e solo una struttura di un certo livello può permetterselo. E così uno dei mestieri più antichi di sempre, il falconiere, torna rivisitato in chiave moderna.
Un metodo "estremamente efficace"
Raul è di stanza all'Hotel Excelsior, uno dei cuori pulsanti della Mostra del Cinema del Lido di Venezia, sulla terrazza dove si alternano un evento dopo l'altro: presentazioni, interviste e shooting fotografici. Sul suo braccio c'è una Poiana di Harris, della stessa famiglia delle aquile. "Siamo due aziende che lavoriamo in questo campo a Venezia - spiega all'AGI - La mia squadra è composta da quattro persone, nell'altra azienda sono qualcuno in più. È sufficiente tenere in mano il rapace per allontanare tutti i piccioni. Lo vedono e sentono il suo odore da lontano e cambiano immediatamente direzione. È un metodo estremamente efficace".
Nato in Romania e cresciuto a Venezia da quando aveva cinque anni, Bottezzato ha sentito parlare della falconeria da due amici e si è innamorato di questo mestiere. "Devi fare un corso ovviamente - prosegue - che dura fino a quando non dimostri di essere in grado di prenderti cura di lui. È strano ritrovarsi a fare un mestiere così antico in mezzo a tutti questi Vip, ma è estremamente bello e appagante".