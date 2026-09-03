De Martino: 'Se i Maneskin si riuniscono sono invitati a Sanremo'

AGI - I Maneskin possono già considerarsi invitati a Sanremo se si riuniranno, cosa ancora non definita. A dirlo è il conduttore e direttore artistico del Festival, Stefano De Martino, durante la presentazione della nuova stagione di 'Affari tuoi' nel nuovo studio nel centro di produzione Mecenate a Milano.
"Non so se i Maneskin si riuniranno, ma so che stanno lavorando e, se si dovessero riunire, hanno già il mio invito all'Ariston. Appena avremo la certezza sarò io a comunicarlo". In generale sugli ospiti "non c'è ancora niente di certo perché è presto. Ma tutto quello che esce non sempre è farina del nostro sacco" ha sottolineato De Martino.
L'intervista esclusiva a 'TV Sorrisi e Canzoni'
Il conduttore televisivo ed ex ballerino napoletano ha dichiarato in esclusiva alla rivista 'TV Sorrisi e Canzoni' che non esclude una reunion della band originaria di Roma, dicendo che
"ci sto lavorando, mi piacerebbe molto". Ma nessuna ufficialità è stata finora confermata anche sulla rosa di ospiti della 77esima edizione della kermesse.
Work in progress sugli ospiti
"Mancano tante settimane a Sanremo, ma sono felicissimo di vedere tanto fermento, non mi aspettavo questo entusiasmo e ringrazio tutti per questo" ha poi aggiunto De Martino. Rispetto alla sfida del Festival "mi pongo con grande entusiasmo come sempre. Il mio è l'approccio di una persona appassionatissima a musica e spettacolo, seguo tutti i progetti, ascolto tutte le canzoni e ne stanno arrivando ancora tantissime. Essendo stato annunciato da Carlo molto presto, abbiamo iniziato a lavorare presto e tutte le novità che riguardano l'impianto del Festival sono già abbastanza avanti".
De Martino: "L'obiettivo è arrivare a 24 canzoni in gara"
Coniugare la stagione di 'Affari tuoi' con la preparazione di Sanremo "è un bell'impegno, ho una settimana molto fitta ma grazie al trasferimento a Milano è più semplice, così quando non registro mi dedico a Sanremo. Ho già ascoltato centinaia di canzoni - ha raccontato ancora - l'obiettivo è arrivare a 24" canzoni in gara, 23 big e una del vincitore di Sanremo Giovani. "La pressione sulla performance? È una cosa che accompagna ogni lavoro, l'importante è trasformare la pressione in un'ambizione a fare meglio". Quanto agli ospiti dell'Ariston, "la porta è aperta per tutti, siamo al 3 settembre ed è come andare a pesca di idee. E di idee ce ne sono tante, che devono però conciliare con le esigenze degli ospiti stessi e di tutta la settimana di Sanremo. Ma al momento non c'è ancora nulla di fatto", ha concluso De Martino.