De Martino: 'Se i Maneskin si riuniscono sono invitati a Sanremo'
L'annuncio di Stefano De Martino: "Se i Maneskin si riuniscono sono già invitati a Sanremo"
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L'annuncio di Stefano De Martino: "Se i Maneskin si riuniscono sono già invitati a Sanremo"

Il conduttore televisivo sta lavorando alla 77esima edizione del Festival, ma gli ospiti in gara non sono ancora stati definiti
Stefano De Martino all'81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia
Luca Carlino / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Stefano De Martino all'81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia
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AGI - I Maneskin possono già considerarsi invitati a Sanremo se si riuniranno, cosa ancora non definita. A dirlo è il conduttore e direttore artistico del Festival, Stefano De Martino, durante la presentazione della nuova stagione di 'Affari tuoi' nel nuovo studio nel centro di produzione Mecenate a Milano.

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"Non so se i Maneskin si riuniranno, ma so che stanno lavorando e, se si dovessero riunire, hanno già il mio invito all'Ariston. Appena avremo la certezza sarò io a comunicarlo". In generale sugli ospiti "non c'è ancora niente di certo perché è presto. Ma tutto quello che esce non sempre è farina del nostro sacco" ha sottolineato De Martino.

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L'intervista esclusiva a 'TV Sorrisi e Canzoni'

Il conduttore televisivo ed ex ballerino napoletano ha dichiarato in esclusiva alla rivista 'TV Sorrisi e Canzoni' che non esclude una reunion della band originaria di Roma, dicendo che
"ci sto lavorando, mi piacerebbe molto". Ma nessuna ufficialità è stata finora confermata anche sulla rosa di ospiti della 77esima edizione della kermesse.

Work in progress sugli ospiti

"Mancano tante settimane a Sanremo, ma sono felicissimo di vedere tanto fermento, non mi aspettavo questo entusiasmo e ringrazio tutti per questo" ha poi aggiunto De Martino. Rispetto alla sfida del Festival "mi pongo con grande entusiasmo come sempre. Il mio è l'approccio di una persona appassionatissima a musica e spettacolo, seguo tutti i progetti, ascolto tutte le canzoni e ne stanno arrivando ancora tantissime. Essendo stato annunciato da Carlo molto presto, abbiamo iniziato a lavorare presto e tutte le novità che riguardano l'impianto del Festival sono già abbastanza avanti".

De Martino: "L'obiettivo è arrivare a 24 canzoni in gara"

Coniugare la stagione di 'Affari tuoi' con la preparazione di Sanremo "è un bell'impegno, ho una settimana molto fitta ma grazie al trasferimento a Milano è più semplice, così quando non registro mi dedico a Sanremo. Ho già ascoltato centinaia di canzoni - ha raccontato ancora - l'obiettivo è arrivare a 24" canzoni in gara, 23 big e una del vincitore di Sanremo Giovani. "La pressione sulla performance? È una cosa che accompagna ogni lavoro, l'importante è trasformare la pressione in un'ambizione a fare meglio". Quanto agli ospiti dell'Ariston, "la porta è aperta per tutti, siamo al 3 settembre ed è come andare a pesca di idee. E di idee ce ne sono tante, che devono però conciliare con le esigenze degli ospiti stessi e di tutta la settimana di Sanremo. Ma al momento non c'è ancora nulla di fatto", ha concluso De Martino.

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