Red carpet diventa passerella: la moda anticipa la nuova stagione

AGI - Il taffetà nero non lascia spazio a interpretazioni: pannelli scolpiti, pieghe tagliate con precisione chirurgica, uno scollo geometrico rifinito in vernice. È così che Amal Clooney ha scelto di aprire, mercoledì sera, il tappeto rosso dell'83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alla prima del film “Ink” di Danny Boyle, al fianco del marito George Clooney.
Un cambio di stile firmato Tom Ford
L’abito, firmato Tom Ford by Haider Ackermann, segna una svolta rispetto ai red carpet degli anni scorsi. L’avvocata britannico-libanese specializzata in diritti umani, sposata con l’attore premio Oscar da quasi dodici anni, aveva abituato il pubblico veneziano a silhouette morbide e a richiami più dichiaratamente Old Hollywood, come i capi firmati Atelier Versace o il vintage Jean-Louis Scherrer indossato in passato.
Quest’anno la scelta cade su una linea più asciutta e contemporanea. Pannelli laterali in georgette nera trasparente, scarpe della linea Vertigo e una pochette coordinata in vernice, sempre firmate Tom Ford. Un look che conferma quanto Clooney apprezzi il lavoro di Ackermann sotto la maison americana e che segnala, almeno per ora, una preferenza più marcata per il lusso sobrio rispetto agli abiti statement dei red carpet precedenti.
L’arrivo a Venezia e il secondo outfit
Non è stato l’unico look della sua due giorni lagunare. Arrivata a Venezia il giorno prima, Amal Clooney si era già fatta notare con un outfit monocromatico della collezione Primavera 2027: canotta in raso di seta color muschio con scollo rotondo profondo, mini shorts coordinati, blazer monopetto e una borsa in pelle scamosciata grigia, sempre della stessa maison.
Le altre protagoniste del red carpet
Amal Clooney non è stata l’unica a far parlare di sé sul primo tappeto rosso della kermesse. Claire Foy, tra le protagoniste di “Ink”, ha aperto la serata con un abito abbinato a lunghi guanti in pelle rossa e gioielli dorati dalle dimensioni importanti, mentre Bianca Balti ha scelto un abito scultoreo rosa arricchito da ali scenografiche: due letture opposte dello stesso red carpet, tra rigore cromatico e teatralità.
Sul fronte italiano, Greta Scarano, alla conduzione della cerimonia insieme a Nicolas Maupas, ha indossato un abito di velluto color borgogna senza spalline firmato Giorgio Armani, con scollatura a cuore drappeggiata e gioielli importanti.
Matilde Gioli ha puntato sul nero con un abito dal taglio incrociato abbinato a sandali dal design geometrico coordinato, mentre Barbara Ronchi, in giuria per la sezione Orizzonti, ha scelto uno slip dress nero con inserti di pizzo, illuminato da un collier con gemma verde smeraldo.
Un ventaglio di scelte che conferma come, anche per le interpreti italiane, il nero resti il colore guida delle serate di gala, pur lasciando spazio a dettagli capaci di romperne la monocromia.
Le star attese alla Mostra del Cinema
L’83ª edizione del festival, che si chiude il 12 settembre, porta in laguna un parterre di ospiti all’altezza della tradizione: da Penélope Cruz e Javier Bardem a Dakota Johnson, Alicia Vikander e Robert Pattinson.
Cruz e Bardem saranno protagonisti di “Bunker”, il nuovo film di Florian Zeller, mentre tra i titoli più attesi della stagione dei premi figura anche una commedia nera con protagoniste le sorelle Rooney Mara e Kate Mara, insieme sullo schermo per la prima volta.
Venezia come vetrina della moda internazionale
Negli ultimi anni la Mostra del Cinema di Venezia si è trasformata anche in un banco di prova per le maison, che sempre più spesso scelgono il tappeto rosso lagunare per anticipare le proprie collezioni prima ancora che inizi ufficialmente il mese della moda.
Nel 2025 erano stati Louise Trotter, Jonathan Anderson e Matthieu Blazy a offrire un primo sguardo alle rispettive visioni per Bottega Veneta, Dior e Chanel. Quest’anno resta da vedere se la nuova direzione creativa di Pieter Mulier per Versace troverà spazio sui gradini del Palazzo del Cinema e, con un cast di questo calibro, le occasioni non mancheranno.
Amal Clooney dà il via allo spettacolo
Tra taxi acquatici, palazzi affacciati sul Canal Grande e un programma che intreccia cinema d’autore e stelle internazionali, Venezia conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare ogni ingresso in un evento. Con Amal Clooney, quest’anno, si è aperto ufficialmente lo spettacolo.