Mostra Cinema, a Venezia è febbre da red carpet: fan si accampano

AGI - Ancora poche ore al primo red carpet dell83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia e già davanti al Palazzo del cinema sono comparsi i primi "accampamenti" di ombrelli ed ombrelloni per difendersi da caldo durante le lunghe, lunghissime ore di attesa. Più che ore, giorni, visto che per un gruppo di 7 amici, animati alla stessa passione, quelle postazioni in prima fila saranno presidiate per tutta la durata del festival, giorno e notte, 24 ore su 24 ore. Il tutto nella speranza di un autografo, di un selfie o anche semplicemente di vedere da vicino i propri idoli.
Le parole dei fan accampati in attesa delle star del cinema
"Dormiremo a turno per tenere occupati questi posti" spiegano due ragazze davanti al cartello con scritto "Gruppo di 7. Dormiamo qui a turno. Occupato 24h/24h" con tanto di "mappa" disegnata con i sette posti occupati per la notte.
I più determinati sono arrivati già ieri sera, un giorno prima dell'apertura ufficiale. I divi più amati? Clooney, certo, in arrivo già oggi. Ma anche star attese per sabato come i fratelli Gallagher o di star che forse magari nemmeno mai si presenteranno sul red carpet ("C'e' Cecilia Gomez a Venezia... boh, magari passa per di qua" spiega una ragazza).
Due mega yacht attraccati in laguna
Impossibile non notare i due mega-yacht attraccati in Riva dei Sette Martiri, a due passi da piazza San Marco a Venezia. Il primo, il più imponente, è il Multiverse, 116 metri di lunghezza, 15 cabine ed eliporto, 250 milioni di valore, di proprietà dell'imprenditore e fisico russo con cittadinanza israeliana Jurij Borisovic Milner, investitore in colossi come Facebook, Twitter, Spotify, Alibaba, Airbnb, WhatsApp e molte altre grandi tech company.
Il secondo, che di certo non sfigura seppur più piccolo, è Horizon III, 70 metri di puro lusso e 80 milioni di valore, di proprietà di John Tyson, miliardario e imprenditore statunitense, a capo della Tyson Foods.