A Clooney il Leone d'oro: 'Ci dicono di avere paura'

AGI - La 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è aperta con la premiazione con il Leone d'oro alla carriera a George Clooney, presenza fissa al festival cinematografico più antico del mondo, che quest'anno è oggetto di critiche per il basso numero di donne selezionate in concorso.
La megastar 65enne, ora cittadino francese, ha sfruttato la piattaforma offerta dal festival per attaccare il governo americano, che ha definito una "kakistocrazia", ovvero "un paese governato dalle persone meno qualificate".
"Viviamo in un'epoca in cui chi ci governa, chi ha più soldi, ci dice di avere paura gli uni degli altri", ha lamentato Clooney ricevendo il Leone d'Oro onorario.
Riguardo alla sua carriera, ha sottolineato "una serie di fortunate coincidenze" che lo hanno portato al suo status di icona, avendo raggiunto il successo relativamente tardi nella vita e inizialmente in televisione.
La polemica sulle registe e le parole di Maggie Gyllenhaal
Dal punto di vista del festival, l'attrice e regista americana Maggie Gyllenhaal avrà il difficile compito di giudicare i 21 film in concorso in qualità di presidente di giuria.
Non ha esitato a criticare la decisione della Mostra del Cinema di Venezia di programmare solo due film diretti da donne, uno dei quali co-diretto con un uomo e aggiunto alla selezione in ritardo.
"Suppongo che ormai sia chiaro una volta per tutte che gli uomini fanno film migliori delle donne", ha ironizzato rivolgendosi al direttore artistico del festival, Alberto Barbera, che ha giustificato la mancanza di registe donne citando la minore qualità dei film presentati.
"C'è chiaramente un problema sistemico. Credo davvero che sia molto più difficile per le donne ottenere finanziamenti per i loro film", ha aggiunto.
Film in concorso, produzioni indipendenti e documentari
Un'altra assenza notevole è quella delle principali case di produzione americane, una tendenza già osservata a Cannes e Berlino. Questo lascia spazio a film indipendenti come "Ink", del regista britannico Danny Boyle.
Proiettato come film d'apertura, ripercorre la storia del tabloid britannico The Sun e del suo proprietario, il magnate dei media Rupert Murdoch, che si è detto "molto felice" di essere interpretato da Guy Pearce, come ha dichiarato l'attore mercoledì.
Robert Pattinson interpreterà un presentatore televisivo senza scrupoli in "Primetime", ispirato a Chris Hansen, il creatore del programma "To Catch a Predator".
Diversi documentari fuori concorso si concentreranno anch'essi su figure carismatiche, come "Musk", un film di 3 ore e 45 minuti sulla caotica carriera del proprietario di Tesla e SpaceX, e "Don't Look Back in Anger", sui fratelli Gallagher e la band Oasis.