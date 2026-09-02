Harry Potter celebra il 'Back to Hogwarts' a Venezia

AGI - La magia di Harry Potter è sbarcata in Laguna per celebrare il "Back to Hogwarts 2026" e il 25esimo anniversario del primo film "Harry Potter e la Pietra Filosofale".
L'Isola delle Rose a Venezia ha fatto da cornice a un evento esclusivo e immersivo, rievocando il celebre viaggio degli studenti verso Hogwarts con l'approdo degli ospiti a bordo di piccole imbarcazioni.
Vivere la saga di Harry Potter
Il percorso ha offerto al pubblico diverse "photo opportunity": gli invitati hanno potuto immortalare il momento mettendosi in posa davanti all'iconico Hogwarts Express, all'interno dei suoi suggestivi vagoni e, infine, provando l'emozione di indossare il celebre Cappello Parlante. Momento di grande suggestione all'interno di una caratteristica chiesetta dell'isola, dove i presenti hanno assistito all'esecuzione dal vivo dell'indimenticabile colonna sonora della saga, suonata magistralmente da quattro membri dell'Orchestra Italiana del Cinema.
La serata a Venezia
La serata è poi proseguita tra aree tematizzate, live performance e un aperitivo a tema, per concludersi con la proiezione speciale della pellicola del 2001 diretta da Chris Columbus, riproposta nelle sale fino al 2 settembre e anticipata da alcune scene esclusive di backstage mai mostrate prima.
L'evento, supportato da Witor's, LEGO, PANINI e Rubies, si è inserito nelle celebrazioni globali del franchise che fanno da apripista anche alla nuova attesa serie originale di HBO Max, attesa con la prima stagione sulla piattaforma per le festività natalizie 2026.