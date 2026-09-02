Arisa, un live gratuito per sostenere le cure di una bambina

AGI - Un concerto per sostenere il percorso di cure di Angela Lucia, una bambina di 11 anni affetta dalle conseguenze di una grave ipossia neonatale.
È quello che terrà oggi, 2 settembre, Arisa a Muro Lucano, in provincia di Potenza, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella.
La scelta di Arisa
La cantante lucana ha scelto di esibirsi gratuitamente per contribuire alla raccolta fondi promossa dall'associazione "Il cammino di Angela Lucia", nata con l'obiettivo di sostenere un percorso di cure sperimentali che la famiglia della bambina intende intraprendere nella speranza di garantirle un livello, anche minimo, di autonomia.
Una famiglia piena d'amore
La storia di Angela Lucia è legata a quella di Donatella e Canio Pace, che l'hanno accolta nella loro famiglia quando, a causa delle conseguenze della grave ipossia subita alla nascita, le sue condizioni apparivano estremamente compromesse e le prospettive di sopravvivenza molto limitate. Oggi Angela Lucia ha 11 anni e vive ad Avigliano (Potenza) con mamma Donatella, papà Canio, la sorella Katia, di 24 anni, e il fratello Donatello Pio, di 23.
Anche gli altri figli della coppia provengono da situazioni familiari difficili e da case famiglia e sono stati accolti nel corso degli anni dalla famiglia Pace.
L'incontro con l'artista e la sua vicinanza
Nel percorso intrapreso per Angela Lucia è arrivato anche l'incontro con Arisa, che, dopo aver conosciuto la sua storia, ha manifestato la volontà di offrire il proprio sostegno.
Da qui la decisione dell'artista di mettere gratuitamente la propria musica al servizio dell'iniziativa solidale di Muro Lucano. I fondi raccolti saranno infatti destinati all'associazione "Il cammino di Angela Lucia" per sostenere il percorso di cure della bambina.