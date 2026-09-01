Arriva “Amateur”, per Cesare Cremonini nuovo album e un tour

AGI - Lo aveva annunciato in occasione dello show di giugno al Circo Massimo: basta con i grandi spazi aperti, meglio una dimensione più intima, una sorta di ritorno ai vecchi tempi con qualche cambiamento anche sotto il profilo delle sonorità. Cesare Cremonini lo scorso 6 giugno in occasione del grande live nello spazio più prestigioso di Roma, il Circo Massimo appunto, ha colto l'occasione per dare anche l'annuncio di un nuovo album di inediti.
E infatti, il 23 ottobre esce 'Amateur', il decimo album del 46enne cantautore bolognese. Un'uscita che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. Registrato allo Studio 13 di Londra, 'Amateur' segna dunque un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini. L'album è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale.
E non solo, dal 27 novembre l'artista torna nei palasport di Bologna, Torino e Milano. L'annuncio di 'Amateur' arriva alla vigilia della messa in onda su Rai1 di 'Roma-baby. Cremonini Live Circo Massimo', il grande evento televisivo che porta in prima serata, domani mercoledì 2 settembre, il concerto del 6 giugno.