'Ballando con le stelle': nel cast anche Monica Guerritore

AGI - Una formazione sempre più ricca, che promette divertimento ed emozioni ai fan dello storico programma. E a cui si è appena aggiunta un'interprete d'eccezione del panorama italiano.
Ci sarà anche Monica Guerritore nel cast di 'Ballando con le stelle'.
La partecipazione di Monica Guerritore
Lo ha annunciato la stessa attrice con un video pubblicato sui canali social ufficiali del dance show di Rai 1: "Allora, ci diamo appuntamento? Io ci sarò a 'Ballando con le stelle', e tu?".
Il cast del talent si va così sempre più delineando in vista dell'inizio della nuova edizione, al via il prossimo ottobre sotto la guida di Milly Carlucci. Con l'ingresso di Guerritore, il gruppo dei concorrenti già ufficializzati sale a quota 9: il suo nome si aggiunge infatti a quelli di Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.
L'addio di uno storico giudice
Ma le novità per la nuova stagione del programma non riguardano soltanto la pista da ballo. Importanti scossoni stanno cambiando infatti il volto della storica giuria. Tra questi c'è l'addio di Fabio Canino, che dopo ben 17 anni di presenza fissa dietro al bancone dei giudici ha confermato che non farà più parte dello show.
Il gate Lucarelli
L'abbandono di Canino non sembra essere l'unico destinato a cambiare gli equilibri del tavolo della giuria.
Selvaggia Lucarelli sarà infatti impegnata su un altro fronte ambitissimo. Il volto storico di 'Ballando' è pronta per una nuova avventura targata Mediaset, che la vedrà alla conduzione della nuova edizione de 'L’isola dei Famosi' in coppia con Alvin, segnando un profondo rinnovamento per il celebre reality.
Anche se non vi è ancora traccia di un addio ufficiale al programma che l'ha consacrata come regina dei commenti al vetriolo. Un dettaglio non di poco conto, che sembra tenere con il fiato sospeso i fan dell'opinionista e scrittrice.