Benedetta Rossi adotta due bambine, l'annuncio dal Costa Rica

AGI - "Siamo ufficialmente una famiglia". Con queste parole la food blogger Benedetta Rossi ha annunciato sui social l'incontro in Costa Rica con Natacha e Sharlyn, le due bambine di 10 e 9 anni che ora fanno ufficialmente parte della vita dell’imprenditrice e di suo marito.
L'adozione e l'incontro con le bimbe
"Non esistono parole per descrivere l'emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette", ha scritto Rossi nel post, raccontando le ultime settimane trascorse insieme alle bambine e al marito Marco in Costa Rica per incontrare e accogliere due bambine in seguito a un percorso di adozione.
L'incontro è avvenuto il 13 luglio, alle otto del mattino, nell'istituto in cui Natacha e Sharlyn vivevano ed erano cresciute.
Un'emozione difficile da contenere
"Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po' di paura", racconta Rossi. Poi, scrive, "si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando "mamma e papa'!"". Da quel momento, prosegue il racconto, è iniziato un periodo di convivenza per conoscersi e costruire gradualmente il nuovo equilibrio familiare. "È stato il periodo più intenso, emozionante e impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri".
L'agognato ritorno a casa
Rossi racconta anche il percorso di avvicinamento alle due bambine: "Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi". E descrive la nuova famiglia come "un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno".
Dopo le settimane trascorse nel Pase natale delle piccole, per la famiglia si avvicina ora il momento del rientro a casa.