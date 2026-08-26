È morto Tim Curry, lo spaventoso clown Pennywise di 'It'

AGI - Si è spento all'età di 80 anni il leggendario attore cinematografico e televisivo Tim Curry, noto soprattutto per aver interpretato il Dottor Frank-N-Furter nel film cult 'The Rocky Horror Picture Show'.
La morte Tim Curry
Fonti vicine al sito TMZ riferiscono che l'attore, che da oltre un decennio soffriva di gravi problemi di salute, è deceduto nella tarda serata di ieri nella sua casa di Los Angeles. Fonti delle Forze dell'ordine hanno riferito alla testata che la polizia è intervenuta nella sua abitazione alle 23:23 di ieri sera, ma che non si sospetta alcun atto criminale nel caso.
Le difficoltà e il successo
Curry aveva iniziato la sua carriera a Hollywood alla fine degli Anni '60 prima di ottenere il suo grande successo con 'The Rocky Horror Picture Show'. Sebbene inizialmente ignorato dalla critica, il film ha avuto una seconda vita come pellicola cult nel panorama dei "film di mezzanotte".
Curry ha interpretato anche il terrificante clown Pennywise nell'adattamento del 1990 di "It" di Stephen King e Mr. Hector in "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York".
Un vero trasformista
Ironicamente, i ruoli più famosi di Curry hanno tutti richiesto una considerevole trasformazione fisica, al punto da renderlo irriconoscibile in ognuno di essi. Con Frank-N-Furter, lo scienziato squilibrato del Rocky Horror Picture Show, era truccato in modo vistoso e indossava calze e reggicalze, sia per lo spettacolo teatrale - che debuttò nel 1973 - che per l'adattamento cinematografico, uscito nel 1975.
Nel film fantasy Legend (1985), diretto da Ridley Scott, fu dotato di corna giganti e pelle scarlatta per interpretare il Signore delle Tenebre. Per Pennywise in It, nel 1990, fu trasformato con un trucco integrale da clown.
La formazione e i primi passi nel modo della recitazione
Nato nel 1946, Curry si era laureato in arte drammatica e inglese all'Università di Birmingham nel 1968, intraprendendo poi la carriera teatrale.
Il suo primo ruolo significativo è stato nel cast originale della prima produzione del controverso musical 'Hair' a West End, nel 1968. Lì incontrò Richard O'Brien, che lo avrebbe poi scritturato per il suo musical, The Rocky Horror Show. Curry ha poi interpretato a teatro Tristan Tzara in Travesties di Tom Stoppard (subentrando a John Hurt e Robert Powell nel ruolo) e Mozart nella versione di Broadway di Amadeus nel 1980. Tra i suoi successi si annovera il ruolo di Re Artù nella versione di Broadway del musical dei Monty Python Spamalot.
Le nomination e la malattia
Curry - ricorda il Guardian - ha lavorato regolarmente nel cinema, interpretando ruoli come quello di Robert Graves nel sinistro film di Jerzy Skolimowski, The Shout, e successivamente quello di Jeremy nel dramma politico di Ian McEwan, The Ploughman's Lunch. In seguito, l'attore si è dedicato principalmente alle commedie, tra cui appunto Mamma ho riperso l'aereo, I Muppet nell'isola del tesoro, Scary Movie 2 e Un equipaggio tutto matto, prima di prestare la sua voce a numerosi film d'animazione, come Garfield: A Tail of Two Kitties, Le avventure di Sammy.
Curry aveva ricevuto tre nomination ai Tony Awards - gli Oscar del teatro - e una agli Emmy durante i suoi cinque decenni di carriera. Nel 2012, Curry fu colpito da un ictus e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico al cervello dopo il quale iniziò ad avere problemi di mobilità e la sua memoria breve termine risultò compromessa.