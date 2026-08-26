Beyoncé omaggia Dolly Parton: 'Ha reso il mondo più felice'

AGI - La celebre cantante americana Beyoncé ha reso omaggio alla leggenda della musica country Dolly Parton, scomparsa il 25 agosto a 80 anni, definendola un "angelo che ha reso il mondo più felice" e ha insegnato agli altri a "essere sé stessi".
La popstar americana Beyoncé ha poi aggiunto sul suo sito web: "Eri il barometro. La Stella Polare. Audace e luminosa. Talentuosa e determinata. Ci hai insegnato tanto su come essere noi stessi, in un modo così unico. Grazie per il profondo impatto che hai avuto sul mondo. Sei un angelo che ha reso questo mondo un posto più felice con la tua arte gioiosa. Sei davvero unica".
La collaborazione in 'Cowboy Carter'
Le due artiste hanno collaborato all'album dalle sonorità country 'Cowboy Carter', pubblicato nel 2024 da Beyoncé, che includeva, tra l'altro, una cover del classico di Dolly Parton 'Jolene'.
"Sono grata per la tua arte, il tuo cuore, la tua generosità, il tuo umorismo, il tuo spirito imprenditoriale. Sono onorata di aver avuto il privilegio di lavorare con te. Conserverò questo ricordo per sempre", ha concluso Beyoncé.