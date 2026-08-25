È morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton

AGI - Una diva iconica e senza tempo, che ha saputo inspirare generazioni di artisiti. È morta a 80 anni la leggenda della musica country americana, Dolly Parton.
L'annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, in cui il nipote Brin Seaver ne ha annunciato la scomparsa, citando "immenso orgoglio" e "grande tristezza" per la dipartita della cantautrice.
Dolly Parton, non solo una stella del country
Autrice di due delle più famose canzoni del XX secolo - Jolene e I Will Always Love You - Dolly Parton ha raggiunto il record di 25 singoli al numero 1 nelle classifiche country statunitensi e 47 album nella Top 10 country. Non solo cantautrice, è stata anche attrice, ottenendo due nomination ai Golden Globe.
Nota anche per la sua azione filantropica, con il progetto di alfabetizzazione 'Imagination Library' ha donato oltre 150 milioni di libri ai bambini.
Il cordoglio di Trump
La scomparsa di Dolly Parton "è una vera perdita per milioni di persone". Così su Truth il presidente Usa Donald Trump ha commentato la morte a 80 anni della leggenda della musica country. Definendola "una delle più grandi cantanti country, e non solo, di tutti i tempi", il capo della Casa Bianca ha affermato che "non c'è' mai stato nessuno come lei, e non ci sarà mai".
"In suo onore, ordinerò le bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana a partire da stasera", ha aggiunto Trump, chiudendo con un "riposa in pace, Dolly! Il mondo ti ama".