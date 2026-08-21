Odissea, film vietato a minori di 17 anni in Usa con più incassi

AGI - 'Odissea' di Christopher Nolan è diventato il film vietato ai minori di 17 anni negli Usa con il maggior incasso di tutti i tempi - ha realizzato 1,352 miliardi di dollari al botteghino - superando 'Deadpool & Wolverine' (2024), che deteneva il record con 1,338 miliardi di dollari. È quanto sostiene il tabloid 'Variety'.
'Odissea' è uscito nelle sale il 17 luglio, incassando già 264 milioni di dollari in tutto il mondo al suo debutto e segnando il miglior incasso d'apertura della carriera di Nolan: per questo si è rivelato uno dei maggiori successi dell'anno. Da allora, l'adattamento del poema epico di Omero ha generato 516 milioni di dollari negli Stati Uniti e 835 milioni di dollari in Nord America, una cifra notevole per un film d'avventura storico con una durata di quasi tre ore e un divieto ai minori di 17 anni negli Usa.
Il terzo film che ha battuto 'Deadpool' e 'Joker'
'Odissea' è il terzo film vietato ai minori a superare il miliardo di dollari al botteghino, dopo 'Deadpool & Wolverine' e 'Joker'. Ryan Reynolds, creatore del franchise di 'Deadpool', ha celebrato il successo di Nolan sui social: "Congratulazioni a tutto il cast e alla troupe di 'Odissea' per essere diventato il film vietato ai minori con il maggior incasso di tutti i tempi".
Un cast stellare
'Odissea' è il film di Nolan con il maggior incasso fino a oggi e quello con il maggior incasso di sempre al debutto in Imax, superando 'Avatar' del 2009. Il film vede Matt Damon nei panni di Ulisse, re di Itaca, e racconta la storia del suo viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Damon è a capo di un cast che include Tom Holland (nel ruolo di Telemaco, figlio di Ulisse), Anne Hathaway (che interpreta Penelope), Robert Pattinson (nei panni di Antinoo), Lupita Nyong'o (nel doppio ruolo di Elena e di Clitennestra), Zendaya (che interpreta la dea Atena), Charlize Theron (la ninfa Calipso), Elliot Page (nei panni di Sinone), Jon Bernthal (Menelao) e John Leguizamo (Eumeo).