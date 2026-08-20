Una stella a Hollywood per Angélique Kidjo

AGI - E' la beninese Angélique Kidjo la prima musicista africana e la prima artista africana di colore a essere onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles.
La stella per la superstar africana è stata collocata al 7011 di Hollywood Boulevard, a Los Angeles, di fronte all'Hollywood Roosevelt Hotel. Secondo il sito web della Hollywood Walk of Fame, il premio conferito alla cantante riconosce la carriera internazionale dell'artista beninese, impegnata da quattro decenni nella musica e nello scambio tra diverse culture. All'evento di posa della stella per Kidjo, oltre alla cantante beninese c'erano Willem Dafoe e l'amministratore delegato della Recording Academy, Harvey Mason Jr.
Angélique Kidjo has officially made history as the first African artist to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/YEi6Z91ApB— E! News (@enews) August 19, 2026
I riconoscimenti ottenuti
Vincitrice di 5 Grammy Award, e nominata 16 volte, e vincitrice di un Polar Music Prize, Kidjo ha ispirato la giovane generazione di artisti africani.
L'eredità musicale
Angélique Kidjo ha saputo unire le tradizioni dell'Africa occidentale con generi musicali globali come l'Afrobeat, il jazz, l'R&B, il funk e la musica latina. Soprannominata "la diva per eccellenza dell'Africa", Kidjo ha spianato la strada all'ascesa globale della musica africana ben prima che l'Afrobeat raggiungesse il successo internazionale.