Baby Shark: Il bambino debutta come idol K-pop

AGI - Il ragazzo sudcoreano che dieci anni fa divenne protagonista di 'Baby Shark Dance', il video più visto nella storia di YouTube, ha debuttato come cantante K-pop adolescente con una canzone che prende spunto dalla sua storia virale.
Il successo virale della "Baby Shark Dance"
"Mi sembra ancora surreale che qualcosa che ho registrato per divertimento da bambino sia ancora ricordato da così tante persone in tutto il mondo quasi dieci anni dopo", ha dichiarato Baby Shark Boy, il cui vero nome è Geonroung Park.
Ora diciassettenne, Park ha pubblicato oggi il suo primo singolo digitale, 'Wave', un brano electropop con elementi trap che si apre con la melodia riconoscibile di 'Baby Shark' prima di trasformarsi in una canzone ballabile prodotto dalla casa discografica sudcoreana Pinkfong, che ha anche in programma di pubblicare un documentario sulla realizzazione del singolo.
La storia dietro al singolo
Park aveva sette anni quando girò il video di Pinkfong nel 2016, caratterizzato da una coreografia semplice ma energica in cui il ragazzino appariva completamente immerso nei movimenti.
Il video è rimasto il più visto su YouTube per 69 mesi consecutivi, con oltre 17 miliardi di visualizzazioni, e fa parte di un franchise della Pinkfong Company prodotto in 25 lingue, secondo quanto dichiarato dalla società sudcoreana. Park afferma che crescere identificato come "il bambino di Baby Shark" non è mai stato un peso. I suoi compagni di classe sapevano che era nel video, e alcuni lo trovavano divertente, ma lo trattavano normalmente e, come racconta lui stesso, ha avuto "una vita scolastica piuttosto normale". "Un ricordo che conservo ancora e' che, anche dopo la fine delle riprese, la canzone di Baby Shark mi era rimasta in testa e mi ritrovavo a canticchiarla senza accorgermene", ha detto Park. "Ho trovato divertente e significativo il fatto che il bambino che un tempo ballava su quella canzone sia cresciuto e ora condivida una nuova canzone con la sua voce", ha detto il cantante, che affronta con ottimismo la sfida di presentare la sua voce al mondo, dato che la canzone originale di 'Baby Shark' era stata interpretata da un altro artista.
Una nuova carriera artistica
Questa volta, Park ha anche partecipato alla scrittura del testo di 'Wave' e ha voluto che la sua esperienza d'infanzia fosse il cuore della canzone, che considera l'inizio di una nuova carriera e non solo un progetto isolato.
"Baby Shark Dance è come la prima onda che è partita 10 anni fa", ha spiegato. "Quella piccola onda è cresciuta fino a diventare qualcosa di molto più grande di quanto avrei mai potuto immaginare portando a questo nuovo punto di partenza come Baby Shark Boy", ha detto. "Vorrei mostrare alla gente che il bambino che ricordano è diventato qualcuno con la sua voce e le sue storie da raccontare", ha detto.