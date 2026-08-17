La famiglia Beckham va in vacanza ad Amalfi

AGI - La famiglia Beckham torna in costa di Amalfi per le proprie vacanze d'agosto. E anche quest'anno David, Victoria e i figli Cruz e Harper hanno trascorso qui alcuni giorni, tra mare, relax e la magia dei luoghi che da diversi anni sembrano aver conquistato la celebre famiglia britannica.
David Beckham, ex capitano della nazionale inglese, numero 7 del Manchester United e una delle più celebri stelle del calcio mondiale, ha scelto questa volta la soluzione alberghiera. Negli anni passati era arrivato in Costiera a bordo del suo super yacht Seven. Quest'anno, invece, la famiglia ha soggiornato per tre notti, compreso Ferragosto, al Borgo Santandrea di Amalfi, hotel cinque stelle lusso affacciato direttamente sul mare, tra i fiori all'occhiello dell'ospitalità italiana nel mondo.
Una location 'top secret', ma non troppo
A raccontare, seppure senza mai indicare esplicitamente il luogo, alcuni momenti della vacanza è stata Victoria Beckham attraverso le sue stories su Instagram in sequenza diretta con quelle della tappa precedente di Portofino. Dettagli hanno permesso di riconoscere facilmente la location amalfitana: scorci dalla terrazza privata della suite, la Jacuzzi esterna a sfioro, il mare a pochi metri e persino un curioso ospite arrivato sul terrazzo.
La 'scenetta' con il gabbiano
In una delle immagini, David offre qualcosa da mangiare a un gabbiano che si è avvicinato alla terrazza. Poi il pranzo leggero a base di gamberetti al vapore, avocado e cetrioli, i figli che risalgono dalla piattaforma sul mare e diversi momenti di vita familiare. Tra le immagini più tenere anche quella di Victoria accanto al marito, con l'ex Spice Girl che gli accarezza la barba e, scherzando, gli suggerisce che sarebbe arrivato il momento di 'regolarla'.
Fuochi e pizza class a Tramonti
La famiglia Beckham ha trascorso anche la serata di Ferragosto in mare. A bordo di una imbarcazione, David, Victoria e i figli hanno assistito allo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare a Maiori, condividendo così uno dei momenti più caratteristici della festa ferragostana. I Beckham, negli anni hanno mostrato anche un particolare interesse per le tradizioni locali. Lo scorso agosto, la famiglia aveva raggiunto Tramonti per partecipare a una pizza class presso un home restaurant, realtà già conosciuta per avere ospitato, l'anno precedente, un'altra star internazionale come Madonna.
Per Beckham fu un'immersione nei sapori della tradizione locale: fiordilatte, pomodori del piennolo e olio extravergine di oliva del territorio. Ieri pomeriggio la famiglia Beckham ha lasciato il Borgo Santandrea a bordo di un Wally.